Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
Modified Сегодня, 07:36
Updated Сегодня, 07:36
Накануне вечером, 23 февраля, ростовчане поделились фотографиями салюта, запущенного в небо над левым берегом Дона рядом со стадионом «Ростов-Арена». По словам очевидцев, салют длился около 15 минут практически без перерывов.
Однако, несмотря на зрелищность события и то, что фейерверк был посвящен празднованию Дня защитника Отечества, сам запуск салютов вызвал критику со стороны общественности. Ростовчане убеждены, что средства, выделенные на салют, по примеру новогодних праздников и других значимых событий прошлого года, следовало потратить на помощь участникам СВО и мобилизованным.
«Нет бы деньги потратить на ребят которые на передовой», — с сожалением заметили ростовчане.
«А что? Взяли Киев? По какому поводу феерическое событие? Денег в казне много? Потерь на фронте мало? Праздник и без этого салюта есть. Причин для радости нет», — категорично заметил один из ростовчан.
«Пир во время чумы», — согласились местные жители.
«Расходов и так выше крыши. Неправильно это. Есть лишние деньги — помоги гуманитарной помощью нашим бойцам», — сказал другой ростовчанин.
«Хорошо, красиво деньги летят, а мы гуманитарку собираем», — заметили ростовчане.
Однако нашлись ростовчане, кто остался недоволен салютом из-за несоответствия их ожиданиям.
«А мы ждали большего! Растрезвонили-то!», — возмутился местный житель.
«А он был? Вообще не слышала», — расстроилась другая ростовчанка. Другие же дончане заметили, что ехали из пригорода ради салюта, и остались разочарованы увиденным.