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Published Сегодня, 07:34

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Updated Сегодня, 07:36

«Красиво деньги летят»: ростовчане раскритиковали салют в День защитника Отечества

24 февраля 2023, 07:34
Фото: pxhere.com

Ростовчане выступили против траты бюджета на фейерверк в День защитника Отечества

В Ростове жители заявили, что остались недовольны проведением запуска праздничных фейерверков вечером 23 февраля в День защитника Отечества, комментарии появились в соцсети «ВКонтакте».

Накануне вечером, 23 февраля, ростовчане поделились фотографиями салюта, запущенного в небо над левым берегом Дона рядом со стадионом «Ростов-Арена». По словам очевидцев, салют длился около 15 минут практически без перерывов.

Однако, несмотря на зрелищность события и то, что фейерверк был посвящен празднованию Дня защитника Отечества, сам запуск салютов вызвал критику со стороны общественности. Ростовчане убеждены, что средства, выделенные на салют, по примеру новогодних праздников и других значимых событий прошлого года, следовало потратить на помощь участникам СВО и мобилизованным.

«Нет бы деньги потратить на ребят которые на передовой», — с сожалением заметили ростовчане.

«А что? Взяли Киев? По какому поводу феерическое событие? Денег в казне много? Потерь на фронте мало? Праздник и без этого салюта есть. Причин для радости нет», — категорично заметил один из ростовчан.

«Пир во время чумы», — согласились местные жители.

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«Расходов и так выше крыши. Неправильно это. Есть лишние деньги — помоги гуманитарной помощью нашим бойцам», — сказал другой ростовчанин.

«Хорошо, красиво деньги летят, а мы гуманитарку собираем», — заметили ростовчане.

Однако нашлись ростовчане, кто остался недоволен салютом из-за несоответствия их ожиданиям.

«А мы ждали большего! Растрезвонили-то!», — возмутился местный житель.

«А он был? Вообще не слышала», — расстроилась другая ростовчанка. Другие же дончане заметили, что ехали из пригорода ради салюта, и остались разочарованы увиденным.

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