«Красиво деньги летят»: ростовчане раскритиковали салют в День защитника Отечества

Однако, несмотря на зрелищность события и то, что фейерверк был посвящен празднованию Дня защитника Отечества, сам запуск салютов вызвал критику со стороны общественности. Ростовчане убеждены, что средства, выделенные на салют, по примеру новогодних праздников и других значимых событий прошлого года, следовало потратить на помощь участникам СВО и мобилизованным.