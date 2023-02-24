Posted Сегодня, 14:35
Published Сегодня, 14:35
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Updated Сегодня, 14:37
Во вторник, 21 февраля, МКУ «Управление ЖКХ» Советского района Ростова-на-Дону объявило электронный аукцион для поиска подрядчика, который благоустроит Комсомольский сквер на улице Малиновского. Максимальная стоимость контракта составила около 68,3 миллиона рублей.
Площадь сквера-победителя конкурса благоустройства 2022 года составляет 1,1 гектара. Согласно дизайн-проекту, здесь должны появиться зоны активного и спокойного отдыха, велодорожки, детские площадки, малые архитектурные формы и скейт-парк, туалет, площадка для выгула собак и зарядная станция. Также в проекте указано, что на территории сквера высадят саженцы катальпы, клена, рябины, сосны, яблони, дерна, сирени, скумпии, снежноягодника, спиреи и других красивоцветущих растений. Работы необходимо закончить к 20 декабря 2023 года.
Заявку на участие в аукционе с предложением можно подать до 1 марта.