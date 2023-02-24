Площадь сквера-победителя конкурса благоустройства 2022 года составляет 1,1 гектара. Согласно дизайн-проекту, здесь должны появиться зоны активного и спокойного отдыха, велодорожки, детские площадки, малые архитектурные формы и скейт-парк, туалет, площадка для выгула собак и зарядная станция. Также в проекте указано, что на территории сквера высадят саженцы катальпы, клена, рябины, сосны, яблони, дерна, сирени, скумпии, снежноягодника, спиреи и других красивоцветущих растений. Работы необходимо закончить к 20 декабря 2023 года.