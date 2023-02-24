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Published Сегодня, 17:22

Modified Сегодня, 19:39

Updated Сегодня, 19:39

На Дону начнут поиски экстремистов, пока горожане борются за будущее Таганрога

24 февраля 2023, 17:22
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростовской области будут искать террористов и экстремистов, пока в селах горят машины, а в Таганроге жители стараются привлечь внимание к проблемам города и «скандальным» чиновникам.

Народное негодование

В Ростовской области более трех тысяч дончан подписали петицию с призывом к президенту Владимиру Путину о защите Таганрога от недавно назначенных чиновников, «переведенных» из администрации Пролетарского района Ростова.

Одна из местных жительниц, выступившая инициатором петиции, заметила, что в городе и без того слишком много проблем, чтобы вверять его в руки госслужащих, неоднократно попадавших в скандалы, связанные с их работой, особенно, в сфере ЖКХ.

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В частности жители Таганрога выступила против назначения замглавы администрации города Егора Долматова, который недавно был ранен при странных обстоятельствах.

«Это уже даже не плевок, это реально наглый смех нам всем в лицо» — заметили горожане в соцсетях, сообщив своим единомышленникам, что петицию следует не только подписать, но и продублировать на другие платформы, чтобы добиться общественного резонанса и решения их проблем.

Поиск «врагов народа»

В феврале донское правительство объявило конкурс для поиска экспертной организации, которая будет готова заниматься анализом информации в СМИ, сети Интернет, книгах, аудиозаписях и видеоматериалов для поиска признаков экстремизма и терроризма.

Всего в течение года нужно будет провести 90 лингвистических и психологических экспертиз, стоимость которых оценили в сумму около 3,6 миллиона рублей. Победителя конкурса и будущего исполнителя выберут 9 марта.

Ночная неожиданность

Ночью пятницы, 24 февраля, в Новобатайске произошел пожар. По предварительной информации донского ГУ МЧС, в гараже на улице Илларионова, 58 взорвался, а затем загорелся 14-летний автомобиль BMW.

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Огонь охватил 24 квадратных метра площади гаража, пожар удалось ликвидировать в течение часа. В огне никто не пострадал, однако причины возгорания автомобиля еще предстоит выяснить.

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