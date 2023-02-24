«Это уже даже не плевок, это реально наглый смех нам всем в лицо» — заметили горожане в соцсетях, сообщив своим единомышленникам, что петицию следует не только подписать, но и продублировать на другие платформы, чтобы добиться общественного резонанса и решения их проблем.