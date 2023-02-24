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Published Сегодня, 06:20

Modified Сегодня, 06:22

Updated Сегодня, 06:22

«Специалист по нитратам»: в Ростове в «Магните» заметили бегающего мышонка

24 февраля 2023, 06:20
Фото: Telegram-канал "Это Ростов"

Ростовчанка сняла видео с мышью, бегающей в кассовой зоне магазина «Магнит»

В Первомайском районе Ростова в одном из супермаркетов «Магнит» заметили мышь, видео появилось в соцсетях.

В четверг, 23 февраля, местная жительница посетила супермаркет «Магнит» на улице Лелюшенко в Ростове и сняла мышь, бегающую по полу в прикассовой зоне, пытаясь скрыться за рольставнями склада или другого помещения магазина.

Это вызвало недоумение местных жителей, заметивших, что магазину явно следует провести дератизацию или завести местного кота.

«Вот тут бы и пригодился тот котик из ячейки», — заметили ростовчане, вспомнив кота, снятого в одном из местных супермаркетов.

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«Это мышь из „Рататуя“ пришел скупиться!», — предположили местные жители.

«Мышкам тоже тяжело в такое время, даже они на работу устраиваются», — заметили ростовчане.

«Специалист по нитратам! В овощной отдел», — поддержали версию горожане.

«Потерялась! Нет, не наша, не „Магнитовская“! Что через дорогу? Забежала от конкурентов!», — пошутили ростовчане.

Ранее на полках магазина «Магнит» обнаружили хлеб с плесенью.

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