Posted Сегодня, 06:20
Published Сегодня, 06:20
Modified Сегодня, 06:22
Updated Сегодня, 06:22
В четверг, 23 февраля, местная жительница посетила супермаркет «Магнит» на улице Лелюшенко в Ростове и сняла мышь, бегающую по полу в прикассовой зоне, пытаясь скрыться за рольставнями склада или другого помещения магазина.
Это вызвало недоумение местных жителей, заметивших, что магазину явно следует провести дератизацию или завести местного кота.
«Вот тут бы и пригодился тот котик из ячейки», — заметили ростовчане, вспомнив кота, снятого в одном из местных супермаркетов.
«Это мышь из „Рататуя“ пришел скупиться!», — предположили местные жители.
«Мышкам тоже тяжело в такое время, даже они на работу устраиваются», — заметили ростовчане.
«Специалист по нитратам! В овощной отдел», — поддержали версию горожане.
«Потерялась! Нет, не наша, не „Магнитовская“! Что через дорогу? Забежала от конкурентов!», — пошутили ростовчане.
Ранее на полках магазина «Магнит» обнаружили хлеб с плесенью.