Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
В пятницу, 24 февраля, пресс-служба комитета объявила, что Театральная площадь стала достопримечательностью областного значения. В настоящий момент вся площадь в границах проспекта Театрального, улицы Закруткина, переулка Продольного и парком имени Октябрьской Революции получила статус ОКН.
Напомним, на территории площади находится не только два парка, но также Стела «Воинам-Освободителям», легендарный театр драмы имени Максима Горького, фонтан «Атланты», а также местные достопримечательности — амфитеатр и Александровская колонна.
Ранее сообщалось, что ремонт театра драмы планируют закончить до конца 2022 года, общая стоимость работ по реконструкции и капремонту здания составила более 360 миллионов рублей.