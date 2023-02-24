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Published Сегодня, 11:20

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Театральная площадь Ростова получила статус ОКН Ростовской области в 2023 году

24 февраля 2023, 11:20
Фото: Яндекс.Карты
В Ростове Театральная площадь получила статус памятника культурного наследия, об этом сообщил комитет по охране ОКН Ростовской области.

В пятницу, 24 февраля, пресс-служба комитета объявила, что Театральная площадь стала достопримечательностью областного значения. В настоящий момент вся площадь в границах проспекта Театрального, улицы Закруткина, переулка Продольного и парком имени Октябрьской Революции получила статус ОКН.

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Напомним, на территории площади находится не только два парка, но также Стела «Воинам-Освободителям», легендарный театр драмы имени Максима Горького, фонтан «Атланты», а также местные достопримечательности — амфитеатр и Александровская колонна.

Ранее сообщалось, что ремонт театра драмы планируют закончить до конца 2022 года, общая стоимость работ по реконструкции и капремонту здания составила более 360 миллионов рублей.

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