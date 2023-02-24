Эти работы необходимо проводить в течение двух лет, при этом кратность уборки в зависимости от размеров городского леса составляет от пяти до 30 раз в месяц. Больше всего в уборке нуждаются леса на проспекте Шолохова, улице Российской, Северном обходе Ростова, а также левом берегу Дона. Стоимость таких работ оценили в 27,2 миллиона рублей.