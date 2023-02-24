Posted Сегодня, 15:58
Published Сегодня, 15:58
Modified Сегодня, 16:04
Updated Сегодня, 16:04
В среду, 22 февраля, управление благоустройства и лесного хозяйства Ростова опубликовало сообщение о подборе подрядчика, который будет ухаживать за городскими лесами в течение следующих двух лет.
Так речь идет об очистке территорий 32 участков городских лесов и опушек в различных районах Ростова от загрязнений, негативного воздействия, а также утилизации накопленного мусора.
Эти работы необходимо проводить в течение двух лет, при этом кратность уборки в зависимости от размеров городского леса составляет от пяти до 30 раз в месяц. Больше всего в уборке нуждаются леса на проспекте Шолохова, улице Российской, Северном обходе Ростова, а также левом берегу Дона. Стоимость таких работ оценили в 27,2 миллиона рублей.
Заявки на участие от подрядчиков будут принимать до 10 марта.
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