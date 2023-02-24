Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:21
Updated Сегодня, 13:21
Согласно данным администрации, с 11 марта в центре Ростова введут бессрочный запрет на остановку и стоянку автомобилей по переулку Доломановскому в Ленинском районе города. Запрет будет действовать на участках от улицы Пушкинской до Большой Садовой, а также на участке рядом с домом №11А.
Причиной этого решения власти назвали необходимость изменения схемы проезда и пропускной способности переулка.
Ранее аналогичные ограничения начали действовать на улицах Суворова и Малиновского.