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Posted Сегодня, 13:19

Published Сегодня, 13:19

Modified Сегодня, 13:21

Updated Сегодня, 13:21

В Ростове в переулке Доломановском запретят стоянку и остановку транспорта с 11 марта

24 февраля 2023, 13:19
Фото: pxhere.com
В центре Ростова собираются запретить остановку в переулке Доломановском с 11 марта, об этом сообщили в пресс-службе Департамента городских автодорог.

Согласно данным администрации, с 11 марта в центре Ростова введут бессрочный запрет на остановку и стоянку автомобилей по переулку Доломановскому в Ленинском районе города. Запрет будет действовать на участках от улицы Пушкинской до Большой Садовой, а также на участке рядом с домом №11А.

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Причиной этого решения власти назвали необходимость изменения схемы проезда и пропускной способности переулка.

Ранее аналогичные ограничения начали действовать на улицах Суворова и Малиновского.

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