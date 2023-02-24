Общий объем работ составляет 90 экспертиз, половина из них будет проводиться с помощью лингвистического исследования, а вторая половина — с помощью психологического исследования. Общая стоимость работ по контракту в настоящий момент составляет около 3,6 миллиона рублей. Экспертизы необходимо выполнять в течение срока до 10 декабря текущего года.