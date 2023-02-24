Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
Правительство Ростовской области объявило открытый конкурс для поиска подрядчика, который возьмет на себя экспертные работы по выявлению экстремистов и признаков террористической идеологии в аудио-, видео- печатных материалах, а также книгах, брошюрах, газетах, СМИ и соцсетях.
Общий объем работ составляет 90 экспертиз, половина из них будет проводиться с помощью лингвистического исследования, а вторая половина — с помощью психологического исследования. Общая стоимость работ по контракту в настоящий момент составляет около 3,6 миллиона рублей. Экспертизы необходимо выполнять в течение срока до 10 декабря текущего года.
Подать заявку на участие в конкурсе подрядчики могут до 3 марта, победителя объявят через шесть дней.
Ранее в Ростовской области эксперты назвали книгу о сексуальном просвещении диверсией против детей.