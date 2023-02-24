rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:06

Published Сегодня, 11:06

Modified Сегодня, 11:08

Updated Сегодня, 11:08

В Ростовской области на поиски экстремистов выделили около 3,6 миллиона рублей

24 февраля 2023, 11:06
Фото: vuz.mil.ru
Правительство Ростовской области ищет подрядчика, который будет изучать публикации в СМИ и интернете, чтобы выявить пропаганду экстремизма и терроризма для возбуждения уголовных дел, информация появилась на портале госзакупок.

Правительство Ростовской области объявило открытый конкурс для поиска подрядчика, который возьмет на себя экспертные работы по выявлению экстремистов и признаков террористической идеологии в аудио-, видео- печатных материалах, а также книгах, брошюрах, газетах, СМИ и соцсетях.

Росфинмониторинг внес ростовского журналиста в список террористов и экстремистов
Узнать подробнее

Общий объем работ составляет 90 экспертиз, половина из них будет проводиться с помощью лингвистического исследования, а вторая половина — с помощью психологического исследования. Общая стоимость работ по контракту в настоящий момент составляет около 3,6 миллиона рублей. Экспертизы необходимо выполнять в течение срока до 10 декабря текущего года.

Подать заявку на участие в конкурсе подрядчики могут до 3 марта, победителя объявят через шесть дней.

Ранее в Ростовской области эксперты назвали книгу о сексуальном просвещении диверсией против детей.

Читайте также:
В Ростовской области заключенного будут судить за содействие экстремистамВ Ростове боевика-экстремиста Кульбацкого приговорили к 7 годам и 11 месяцам в тюрьмеНа Дону силовики задержали пятерых экстремистов, отрицающих Россию как государство
#Надежда Пустяк#Поиск#Происшествие#Экстремизм#Экстремист#Терроризм#Террорист#Закупки#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Ростовская область
Подпишитесь
Год, который изменил все: как спецоперация на Украине отразилась на жизни ростовчан
Сегодня, 11:40
Театральная площадь Ростова получила статус ОКН Ростовской области в 2023 году
Сегодня, 11:20
В Ростовской области ночью 24 февраля в гараже взорвался BMW
Сегодня, 07:49
«Красиво деньги летят»: ростовчане раскритиковали салют в День защитника Отечества
Сегодня, 07:34
Более 3 тысяч дончан подписали петицию о спасении Таганрога от скандальных чиновников
Сегодня, 07:05