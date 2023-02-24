Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
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В селе Новобатайске к югу от Ростова в ночь на пятницу, 24 февраля, произошел пожар.
По предварительной информации, около 03.14 мск на улице Илларионова, 58 произошел взрыв — в гараже вспыхнул автомобиль BMW 2008 года выпуска. К месту происшествия выехали экстренные службы, чтобы ликвидировать пожар, охвативший площадь 24 квадратных метра.
В пожаротушении задействовали восемь огнеборцев и две единицы спецтехники. Огонь был полностью ликвидирован к 04.25 мск.
Причины возгорания транспортного средства пока остаются неизвестны.
Ранее в Ростовской области рассказали о семье детей, погибших в пожаре.