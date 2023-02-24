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Published Сегодня, 07:49

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В Ростовской области ночью 24 февраля в гараже взорвался BMW

24 февраля 2023, 07:49
Фото: Telegram-канал "Это Ростов"
В Новобатайске в ночь на 24 февраля в гараже взорвался автомобиль BMW, подробностями поделились в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
Сюжет
Пожар

В селе Новобатайске к югу от Ростова в ночь на пятницу, 24 февраля, произошел пожар.

По предварительной информации, около 03.14 мск на улице Илларионова, 58 произошел взрыв — в гараже вспыхнул автомобиль BMW 2008 года выпуска. К месту происшествия выехали экстренные службы, чтобы ликвидировать пожар, охвативший площадь 24 квадратных метра.

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В пожаротушении задействовали восемь огнеборцев и две единицы спецтехники. Огонь был полностью ликвидирован к 04.25 мск.

Причины возгорания транспортного средства пока остаются неизвестны.

Ранее в Ростовской области рассказали о семье детей, погибших в пожаре.

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