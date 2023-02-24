По предварительной информации, около 03.14 мск на улице Илларионова, 58 произошел взрыв — в гараже вспыхнул автомобиль BMW 2008 года выпуска. К месту происшествия выехали экстренные службы, чтобы ликвидировать пожар, охвативший площадь 24 квадратных метра.