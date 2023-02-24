Posted Сегодня, 17:47
Published Сегодня, 17:47
Modified Сегодня, 17:49
Updated Сегодня, 17:49
Согласно данным портала статистики коронавируса, к утру пятницы, 24 февраля, в Ростовской области выявили более 330 больных ковидом жителей, 19 из них были госпитализированы.
Несмотря на то, что показатели смертности остаются нулевыми в течение последнего месяца, уровень заболеваемости продолжает расти. Так с начала недели выявили 996 заболевших жителей Ростовской области, 94 человека были госпитализированы.
Ранее в Ростове стало известно о том, что Госэкспертиза одобрила проект второго этапа строительства инфекционной больницы.