rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:47

Published Сегодня, 17:47

Modified Сегодня, 17:49

Updated Сегодня, 17:49

В Ростовской области у 333 жителей диагностировали коронавирус

24 февраля 2023, 17:47
Фото: donland.ru
В Ростовской области наблюдается очередной всплеск заболеваемости коронавирусом, только за минувшие сутки болезнь подтвердили у 333 дончан, данные об этом предоставил портал стопкоронавирус.рф.

Согласно данным портала статистики коронавируса, к утру пятницы, 24 февраля, в Ростовской области выявили более 330 больных ковидом жителей, 19 из них были госпитализированы.

В Ростовской области снова начался рост заболеваемости коронавирусом в феврале
Узнать подробнее

Несмотря на то, что показатели смертности остаются нулевыми в течение последнего месяца, уровень заболеваемости продолжает расти. Так с начала недели выявили 996 заболевших жителей Ростовской области, 94 человека были госпитализированы.

Ранее в Ростове стало известно о том, что Госэкспертиза одобрила проект второго этапа строительства инфекционной больницы.

Читайте также:
В Ростовской области продолжается рост заболеваемости коронавирусом в 2023 годуВспышку заболеваемости коронавирусом зафиксировали в Ростовской области с 17 февраляГубернатор Голубев заявил о резком скачке числа зараженных коронавирусом
#Надежда Пустяк#Происшествие#Коронавирус#Коронавирус COVID-19#Пандемия коронавируса#Здоровье#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Ростовская область
Подпишитесь
На Дону начнут поиски экстремистов, пока горожане борются за будущее Таганрога
Сегодня, 17:22
Водитель большегруза пострадал в ДТП на Северном обходе Ростова 24 февраля
Сегодня, 17:17
В Ростове на санитарную уборку городских лесов потратят 27,2 млн рублей
Сегодня, 15:58
На благоустройство Комсомольского сквера в Ростове потратят около 68,3 млн рублей
Сегодня, 14:35
В Ростовской области хлопком газа вынесло окна и двери квартиры, пострадал владелец
Сегодня, 14:08
В Ростовской области хлопком газа вынесло окна и двери квартиры, пострадал владелец
Сегодня, 14:08