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Водитель большегруза пострадал в ДТП на Северном обходе Ростова 24 февраля

24 февраля 2023, 17:17
Фото: ГИБДД по Ростовской области
Под Ростовом на Северном обходе столкнулись две фуры, пострадал один из водителей, подробностями поделились в пресс-службе УГИБДД по Ростовской области.
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Дтп

В пятницу, 24 февраля, в 16.10 мск на втором километре Северного обхода Ростова-на-Дону произошло ДТП с участием двух большегрузов.

По предварительной информации, 51-летний водитель грузовика MAN с полуприцепом объезжал препятствие по встречной полосе, где влетел в фуру Sitrak, за рулем которой находился 31-летний водитель.

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В результате аварии водитель грузовика Sitrak пострадал, однако его отпустили домой после помощи и осмотра медиков.

«Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия», — сказано в сообщении.

Ранее в Ростове произошло массовое ДТП с участием «ГАЗели».

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