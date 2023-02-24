Posted Сегодня, 17:17
Published Сегодня, 17:17
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Updated Сегодня, 17:19
В пятницу, 24 февраля, в 16.10 мск на втором километре Северного обхода Ростова-на-Дону произошло ДТП с участием двух большегрузов.
По предварительной информации, 51-летний водитель грузовика MAN с полуприцепом объезжал препятствие по встречной полосе, где влетел в фуру Sitrak, за рулем которой находился 31-летний водитель.
В результате аварии водитель грузовика Sitrak пострадал, однако его отпустили домой после помощи и осмотра медиков.
«Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия», — сказано в сообщении.
Ранее в Ростове произошло массовое ДТП с участием «ГАЗели».