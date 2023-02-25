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Published Сегодня, 13:37

Modified Сегодня, 13:38

Updated Сегодня, 13:38

Движение машин по проспекту 40-летия Победы ограничат в Ростове на два месяца

25 февраля 2023, 13:37
Фото: 1MI
С 9 марта по 10 мая проехать нельзя будет по проспекту 40-летия Победы, рассказали в администрации Ростова.

В Ростове с 9 марта перекроют для движения машин часть проспекта 40-летия Победы. Ограничения коснутся участка от улицы Петрожицкого, 2а до дома №170б.

Также автомобилисты не смогут проехать по правой полосе проспекта, вдоль нечетной стороны от дома №2Г/51/. Протяженность этого участка составляет всего лишь 320 метров.

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Ограничения обещают снять 10 мая этого года. Власти объяснили, что два месяца должно хватить на ремонт водоотводного лотка.

Ранее сообщалось, что в Ростове на Университетском ограничат движение из-за демонтажа корпуса вуза.

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