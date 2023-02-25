Posted Сегодня, 13:37
Published Сегодня, 13:37
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
В Ростове с 9 марта перекроют для движения машин часть проспекта 40-летия Победы. Ограничения коснутся участка от улицы Петрожицкого, 2а до дома №170б.
Также автомобилисты не смогут проехать по правой полосе проспекта, вдоль нечетной стороны от дома №2Г/51/. Протяженность этого участка составляет всего лишь 320 метров.
Ограничения обещают снять 10 мая этого года. Власти объяснили, что два месяца должно хватить на ремонт водоотводного лотка.
Ранее сообщалось, что в Ростове на Университетском ограничат движение из-за демонтажа корпуса вуза.