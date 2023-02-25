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Posted Сегодня, 07:53

Published Сегодня, 07:53

Modified Сегодня, 07:57

Updated Сегодня, 07:57

Попавшему под обстрел в Макеевке бойцу в Ростове отказали в справке о ранении

25 февраля 2023, 07:53
Фото: Яндекс. Карты
Ростовский военный госпиталь
Военнослужащий, попавший под обстрел в Макеевке на Новый год, не может получить справку о ранении в ростовском госпитале, сообщают СМИ.

Как сообщает 161.рy, 26-летний военнослужащий из Самарской области, попавший под обстрел ВСУ в Макеевке 1 января, пожаловался на работу Ростовского военного госпиталя. В медучреждении он оказался с жалобами на частичную потерю слуха, головокружение и шум в ушах. Однако справку о ранении, позволяющую военнослужащему претендовать на выплаты от государства, в госпитале не выдали. Впоследствии бойца признали «временно негодным к военной службе».

Правозащитник Роман Пронин рассказал изданию, что лор из ростовского госпиталя написал в направлении бойцу, что тот якобы не имеет нарушения слуха, хотя обследование врача-сурдолога боец на тот момент не прошел. Пронин утверждает, что наличие слуховой травмы подтверждает и признание военного временно негодным к службе.

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Чтобы добиться справки от госпиталя и положенных выплат, боец вместе с правозащитником обратились в Следственный комитет.

Этот случай далеко не первая жалоба, адресованная ростовскому военного госпиталя. Ранее депутат Госдумы Максим Иванов заявил, что обратится в военную прокуратуру из-за регулярных «потерь» ростовским медучреждением справок о ранении военнослужащих.

Официального подтверждения информации у RostovGazeta нет.

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