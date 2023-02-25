Как сообщает 161.рy, 26-летний военнослужащий из Самарской области, попавший под обстрел ВСУ в Макеевке 1 января, пожаловался на работу Ростовского военного госпиталя. В медучреждении он оказался с жалобами на частичную потерю слуха, головокружение и шум в ушах. Однако справку о ранении, позволяющую военнослужащему претендовать на выплаты от государства, в госпитале не выдали. Впоследствии бойца признали «временно негодным к военной службе».