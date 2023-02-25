Только за один день акции инспекторы зафиксировали больше тысячи административных нарушений. 40 водителей оказались за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Еще 65 автомобилистов пойманы на халатном отношении к перевозке детей. 78 водителей не давали преимущества пешеходам. Сами пешеходы 101 раз нарушили правила ПДД только в течение одного дня.