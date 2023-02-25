Posted Сегодня, 15:46
Published Сегодня, 15:46
Modified Сегодня, 15:48
Updated Сегодня, 15:48
Узбекское новостное агентство «Дуне» сообщило о возвращении на родину из Ростовской области 47 жителей Узбекистана. Сделать это удалось благодаря посредничеству дипломатов.
Сообщается, что узбекистанцы находились в изоляторах временного содержания граждан в Ростовской области. Переговоры об их отправке домой велись представителями Генконсульства Узбекистана в Ростове с российскими дипломатами.
Так как из-за закрытия аэропорта Платов отправить мигрантов прямо из Ростова не получилось, их отвезли в Минеральные Воды, откуда прямым рейсом доставили в Узбекистан.
ГИБДД России по Ростовской области с 24 по 26 февраля организовало мероприятие «Законопослушный водитель». Его главная цель — выявление и пресечение нарушения правил дорожного движения.
Только за один день акции инспекторы зафиксировали больше тысячи административных нарушений. 40 водителей оказались за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Еще 65 автомобилистов пойманы на халатном отношении к перевозке детей. 78 водителей не давали преимущества пешеходам. Сами пешеходы 101 раз нарушили правила ПДД только в течение одного дня.
Водителей и пешеходов призвали быть предельно внимательными на дорогах и не создавать аварийных ситуаций, так как те чреваты для жизни и здоровья участников движения.
Житель Ростова обратил внимание пользователей соцсетей на детские качели в Левобережном парке. Они выкрашены в синий и желтый цвета. Такие же имеет флаг Украины, напомнил бдительный горожанин. Он утверждает, что даже его маленькая дочь увидела в цветах аллюзию на украинский государственный символ. «Видимо, набережную на левом берегу проектировали украинцы», — полагает автор поста.
В соцсетях горожане призвали земляка не поддаваться истерии и не искать символов там, где их не закладывали. Ростовчане напомнили, что в желто-синих цветах выполнена форма ФК «Ростов», также эти цвета есть на флаге региона. «Прекращайте бред, это просто цвета», — заключили горожане.