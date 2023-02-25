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Published Сегодня, 15:46

Modified Сегодня, 15:48

Updated Сегодня, 15:48

Из Ростова в Узбекистан вывезли мигрантов, а горожане впадают желто-синюю истерию

25 февраля 2023, 15:46
Фото: pxhere.com
Из Ростовской области на родину вернулись 47 граждан Узбекистана, тем временем инспекторы только за один день нашли на дорогах города 40 пьяных водителей, а жителей Ростова с новой волной охватила желто-синяя истерия.

Покидая Ростов

Узбекское новостное агентство «Дуне» сообщило о возвращении на родину из Ростовской области 47 жителей Узбекистана. Сделать это удалось благодаря посредничеству дипломатов.

Сообщается, что узбекистанцы находились в изоляторах временного содержания граждан в Ростовской области. Переговоры об их отправке домой велись представителями Генконсульства Узбекистана в Ростове с российскими дипломатами.

Так как из-за закрытия аэропорта Платов отправить мигрантов прямо из Ростова не получилось, их отвезли в Минеральные Воды, откуда прямым рейсом доставили в Узбекистан.

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Облава на водителей

ГИБДД России по Ростовской области с 24 по 26 февраля организовало мероприятие «Законопослушный водитель». Его главная цель — выявление и пресечение нарушения правил дорожного движения.

Только за один день акции инспекторы зафиксировали больше тысячи административных нарушений. 40 водителей оказались за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Еще 65 автомобилистов пойманы на халатном отношении к перевозке детей. 78 водителей не давали преимущества пешеходам. Сами пешеходы 101 раз нарушили правила ПДД только в течение одного дня.

Водителей и пешеходов призвали быть предельно внимательными на дорогах и не создавать аварийных ситуаций, так как те чреваты для жизни и здоровья участников движения.

Только за один день в Ростовской области задержали 40 пьяных водителей
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Неправильные цвета

Житель Ростова обратил внимание пользователей соцсетей на детские качели в Левобережном парке. Они выкрашены в синий и желтый цвета. Такие же имеет флаг Украины, напомнил бдительный горожанин. Он утверждает, что даже его маленькая дочь увидела в цветах аллюзию на украинский государственный символ. «Видимо, набережную на левом берегу проектировали украинцы», — полагает автор поста.

В соцсетях горожане призвали земляка не поддаваться истерии и не искать символов там, где их не закладывали. Ростовчане напомнили, что в желто-синих цветах выполнена форма ФК «Ростов», также эти цвета есть на флаге региона. «Прекращайте бред, это просто цвета», — заключили горожане.

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#Городская среда#Дорога#Дети#Преступность#Общество#Новости#Ростовская область
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