rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:40

Published Сегодня, 17:40

Modified Сегодня, 17:42

Updated Сегодня, 17:42

МВД в Ростовской области потратит более 10 млн руб на пропагандистские радиопрограммы

25 февраля 2023, 17:40
Фото: pxhere.com
МВД России по Ростовской области выделило 10,2 миллиона рублей на изготовление радиопрограмм о правилах дорожного движения, сообщается на сайте государственных закупок.

МВД России по Ростовской области ищет подрядчика, который займется подготовкой и созданием информационно-пропагандистских радиопрограмм. На эти цели ведомство выделило 10,2 миллиона рублей.

Сообщается, что радиопередачи должны быть посвящены правилам дорожного движения и важности их соблюдения гражданами. Хронометраж каждой радиопрограммы составляет 20 минут, они должны уместиться в один эфирный час. Общее количество передач — 85.

Транслировать их будут в Ростове и Ростовской области на пяти радиостанциях не реже двух раз в неделю в прямом эфире с 10.00 мск до 18.00 мск.

Уточняется, что, как минимум, 25 программ должны быть посвящены профилактике детских травм на дорогах.

Дорожные камеры в Ростовской области смогут фиксировать новые нарушения ПДД
Узнать подробнее

Также за несколько дней до эфира исполнитель должен согласовать с МВД не менее десяти обсуждаемых по теме программы вопросов. В каждой программе будет принимать участие один сотрудник Госавтоинспекции.

Срок оказания услуг — 150 календарных дней с даты подписания договора.

Ранее RostovGazeta рассказала о крупных госзакупках отдела МВД Аксайского района.

Читайте также:
«Недобросовестные подрядчики»: крупные госзакупки отдела МВД Аксайского районаВ Ростове камеры фиксации нарушений ПДД поставят на 14 опасных перекресткахЧисло камер фотовидеофиксации нарушений ПДД в Ростове в 2024 году вырастет в 1,5 раза
#Алина Заярная#Дети#Закупки#Новости#Ростовская область
Подпишитесь
Из Ростова в Узбекистан вывезли мигрантов, а горожане впадают желто-синюю истерию
Сегодня, 15:46
У жителя Ростова нашли редкую болезнь, выявленную у только 800 человек в мире
Сегодня, 15:50
Пожарные справились с пожаром в Доходном доме Парамонова в Ростове
Сегодня, 15:33
Власти Ростова планируют приезд 90 иностранных гостей в 2023 году
Сегодня, 14:18
Сбежавшие в Ростовскую область бойцы «Сомали» могут оказаться бывшими таможенниками
Сегодня, 13:40
Украинцы атаковали сайт Донской публичной библиотеки из-за патриотической выставки
Сегодня, 11:00