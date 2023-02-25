Posted Сегодня, 17:40
Published Сегодня, 17:40
Modified Сегодня, 17:42
Updated Сегодня, 17:42
МВД России по Ростовской области ищет подрядчика, который займется подготовкой и созданием информационно-пропагандистских радиопрограмм. На эти цели ведомство выделило 10,2 миллиона рублей.
Сообщается, что радиопередачи должны быть посвящены правилам дорожного движения и важности их соблюдения гражданами. Хронометраж каждой радиопрограммы составляет 20 минут, они должны уместиться в один эфирный час. Общее количество передач — 85.
Транслировать их будут в Ростове и Ростовской области на пяти радиостанциях не реже двух раз в неделю в прямом эфире с 10.00 мск до 18.00 мск.
Уточняется, что, как минимум, 25 программ должны быть посвящены профилактике детских травм на дорогах.
Также за несколько дней до эфира исполнитель должен согласовать с МВД не менее десяти обсуждаемых по теме программы вопросов. В каждой программе будет принимать участие один сотрудник Госавтоинспекции.
Срок оказания услуг — 150 календарных дней с даты подписания договора.
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