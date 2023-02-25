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Published Сегодня, 18:55

Modified Сегодня, 18:57

Updated Сегодня, 18:57

На фестиваль «Осада Азова» в Ростовской области выделят 6 млн рублей

25 февраля 2023, 18:55
Фото: Правительство Ростовской области
На организацию и проведение военно-исторического фестиваля «Осада Азова» в этом году в Ростовской области потратят шесть миллионов рублей, сообщается на сайте государственных закупок.

Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник ищет подрядчика для организации в этом году военно-исторического фестиваля «Осада Азова». На это выделено чуть больше шести миллионов рублей. В качестве подрядчика рассматриваются представители малого бизнеса и социально ориентированные НКО.

Оказывать свои услуги подрядной организации предстоит с момента заключение контракта и до 5 августа. Уже через три дня после подписания договора подрядчик обязуется подготовить сценарий проведения реконструкции и схемы расстановки задействованных для этого сил и средств.

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Сообщается, что участниками реконструкции станут по меньшей мере 180 представителей различных исторических клубов. Подрядчику предстоит застраховать их от несчастных случаев, организовать их проживание и питание, а также транспортировать реквизит участников на место реконструкции и обратно.

Также в обязанности подрядчика входит обеспечение безопасности пиротехники, задействованной в представлении. Проверить ему предстоит и акустическую, и световую аппаратуру.

Ранее ростовчане рассказали о впечатлениях от фестиваля «Осада Азова» в 2022 году.

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#Алина Заярная#Закупки#Реконструкция#Культура#Новости#Ростовская область#Азов
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