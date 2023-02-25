Posted Сегодня, 18:55
Published Сегодня, 18:55
Modified Сегодня, 18:57
Updated Сегодня, 18:57
Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник ищет подрядчика для организации в этом году военно-исторического фестиваля «Осада Азова». На это выделено чуть больше шести миллионов рублей. В качестве подрядчика рассматриваются представители малого бизнеса и социально ориентированные НКО.
Оказывать свои услуги подрядной организации предстоит с момента заключение контракта и до 5 августа. Уже через три дня после подписания договора подрядчик обязуется подготовить сценарий проведения реконструкции и схемы расстановки задействованных для этого сил и средств.
Сообщается, что участниками реконструкции станут по меньшей мере 180 представителей различных исторических клубов. Подрядчику предстоит застраховать их от несчастных случаев, организовать их проживание и питание, а также транспортировать реквизит участников на место реконструкции и обратно.
Также в обязанности подрядчика входит обеспечение безопасности пиротехники, задействованной в представлении. Проверить ему предстоит и акустическую, и световую аппаратуру.
Ранее ростовчане рассказали о впечатлениях от фестиваля «Осада Азова» в 2022 году.