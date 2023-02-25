Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник ищет подрядчика для организации в этом году военно-исторического фестиваля «Осада Азова». На это выделено чуть больше шести миллионов рублей. В качестве подрядчика рассматриваются представители малого бизнеса и социально ориентированные НКО.