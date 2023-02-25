По информация РИА Новости, для этих средств передвижения введут максимальную допустимую скорость — до 25 километров в час. Их вес не должен будет превышать 35 килограммов. На электросамокатах разрешат ездить только по правому краю дороги. При движении по тротуару человек на самокате обязуется предоставлять преимущество пешеходу.