Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
С 1 марта по всей стране вводятся изменения ПДД для средств индивидуальной мобильности (СИМ). В их число входят электросамокаты, гироскутеры и моноколеса.
По информация РИА Новости, для этих средств передвижения введут максимальную допустимую скорость — до 25 километров в час. Их вес не должен будет превышать 35 килограммов. На электросамокатах разрешат ездить только по правому краю дороги. При движении по тротуару человек на самокате обязуется предоставлять преимущество пешеходу.
Ранее ростовчане заявили, что дети на электросамокатах выезжают на тонкий лед Северного водохранилища. Родителям школьников с электросамокатами посоветовали провести профилактический беседы об опасности передвижения по неокрепшему льду.