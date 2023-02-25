Узбекские дипломаты добились возвращения на родину 47 своих граждан. До этого они находились в изоляторах временного содержания для иностранных граждан в Ростовской области. Переговоры об отправке узбекистанцев домой велись представителями Генконсульства страны в Ростове с российскими дипломатами, сообщает новостное агентство «Дуне».