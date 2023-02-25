Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
Узбекские дипломаты добились возвращения на родину 47 своих граждан. До этого они находились в изоляторах временного содержания для иностранных граждан в Ростовской области. Переговоры об отправке узбекистанцев домой велись представителями Генконсульства страны в Ростове с российскими дипломатами, сообщает новостное агентство «Дуне».
Поскольку аэропорт Платов в Ростове не работает, мигрантов отправили в Минеральные воды, откуда авиарейсом доставили в Узбекистан.
Ранее сообщалось, что банда в Ростове-на-Дону помогла 3,6 тысячам мигрантам незаконно жить в России.