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Published Сегодня, 07:07

Modified Сегодня, 10:23

Updated Сегодня, 10:23

Граждан Узбекистана массово депортировали из Ростовской области

25 февраля 2023, 07:07
Фото: wikipedia.org

Из Ростовской области в феврале депортировали 47 граждан Узбекистана

При посредничестве дипломатов из Ростовской области на родину вернулись 47 жителей Узбекистана.

Узбекские дипломаты добились возвращения на родину 47 своих граждан. До этого они находились в изоляторах временного содержания для иностранных граждан в Ростовской области. Переговоры об отправке узбекистанцев домой велись представителями Генконсульства страны в Ростове с российскими дипломатами, сообщает новостное агентство «Дуне».

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Поскольку аэропорт Платов в Ростове не работает, мигрантов отправили в Минеральные воды, откуда авиарейсом доставили в Узбекистан.

Ранее сообщалось, что банда в Ростове-на-Дону помогла 3,6 тысячам мигрантам незаконно жить в России.

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