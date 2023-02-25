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Posted Сегодня, 15:33

Published Сегодня, 15:33

Modified Сегодня, 15:40

Updated Сегодня, 15:40

Пожарные справились с пожаром в Доходном доме Парамонова в Ростове

25 февраля 2023, 15:33
Фото: 1MI
Спасателям удалось пожар в Доходном доме Парамонова на Социалистической в Ростове, сообщили в МЧС России по региону.
Сюжет
Пожар

Вечером 25 февраля пожар произошел в Доходном доме Парамонова на Социалистической, 128 в Ростове. Здание построено в 1903 году. Площадь огня составила 50 квадратных метров.

В 18.31 мск стало известно о ликвидации пожара.

В тушении задействованы 50 спасателей и 13 единиц техники. Ситуация находится на постоянном контроле МЧС России по региону.

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О погибших и пострадавших пока неизвестно.

Доходный дом Парамонова представляет собой старинное четырехэтажное здание. Оно давно заброшено и рисковало попасть в список аварийных зданий, подлежащих сносу. Однако в конце февраля его признали выявленным объектом культурного наследия.

Это не первый пожар в Доходном доме. До этого он горел в начале декабря 2022 года.

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