Posted Сегодня, 15:33
Published Сегодня, 15:33
Modified Сегодня, 15:40
Updated Сегодня, 15:40
Вечером 25 февраля пожар произошел в Доходном доме Парамонова на Социалистической, 128 в Ростове. Здание построено в 1903 году. Площадь огня составила 50 квадратных метров.
В 18.31 мск стало известно о ликвидации пожара.
В тушении задействованы 50 спасателей и 13 единиц техники. Ситуация находится на постоянном контроле МЧС России по региону.
О погибших и пострадавших пока неизвестно.
Доходный дом Парамонова представляет собой старинное четырехэтажное здание. Оно давно заброшено и рисковало попасть в список аварийных зданий, подлежащих сносу. Однако в конце февраля его признали выявленным объектом культурного наследия.
Это не первый пожар в Доходном доме. До этого он горел в начале декабря 2022 года.