Posted Сегодня, 05:41
Published Сегодня, 05:41
Modified Сегодня, 05:43
Updated Сегодня, 05:43
Опросы показывают, что подавляющее большинство россиян — 78% — одобряют действия Владимира Путина на посту президента. Не согласны с его политикой только 14% опрошенных. 8% респондентов затруднились с ответом.
Пик рейтинга Владимира Путина приходился на август прошлого года, тогда его действия одобряли более 80% россиян. Затем несколько раз фиксировалось падение доверия к президенту — в конце февраля прошлого года (после объявления начала СВО) и в конце сентября (после объявления частичной мобилизации).
Правительству страны доверяют лишь 54% опрошенных. 29% россиян оценивают работу министров как неудовлетворительную.
Доверие к премьер-министру России Михаилу Мишустину повысилось до 59%. Однако 14% респондентов полагают, что глава кабинета министров плохо справляется со своими обязанностями.
Ранее жители Таганрога обратились с петицией к Путину, чтобы спасти родной город от упадка и коррупции.