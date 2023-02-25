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Published Сегодня, 05:41

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Updated Сегодня, 05:43

Работу Путина как президента России одобряют 78% граждан РФ

25 февраля 2023, 05:41
Фото: 1MI
Согласно опросам, 78% россиян положительно оценивают деятельность Владимира Путина на посту президента, не удовлетворены его работой лишь 14%, сообщают «Новые известия».

Опросы показывают, что подавляющее большинство россиян — 78% — одобряют действия Владимира Путина на посту президента. Не согласны с его политикой только 14% опрошенных. 8% респондентов затруднились с ответом.

Пик рейтинга Владимира Путина приходился на август прошлого года, тогда его действия одобряли более 80% россиян. Затем несколько раз фиксировалось падение доверия к президенту — в конце февраля прошлого года (после объявления начала СВО) и в конце сентября (после объявления частичной мобилизации).

Правительству страны доверяют лишь 54% опрошенных. 29% россиян оценивают работу министров как неудовлетворительную.

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Доверие к премьер-министру России Михаилу Мишустину повысилось до 59%. Однако 14% респондентов полагают, что глава кабинета министров плохо справляется со своими обязанностями.

Ранее жители Таганрога обратились с петицией к Путину, чтобы спасти родной город от упадка и коррупции.

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