Пик рейтинга Владимира Путина приходился на август прошлого года, тогда его действия одобряли более 80% россиян. Затем несколько раз фиксировалось падение доверия к президенту — в конце февраля прошлого года (после объявления начала СВО) и в конце сентября (после объявления частичной мобилизации).