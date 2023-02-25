При отсутствии таких счетчиков жильцам придется платить по новым нормативам. Из информации портала Банки.ру следует, что эти нормативы будут формироваться методом аналогов. Это означает, что эксперты взяли за основу объемы потребления в конструктивно похожих домах со сходными характеристиками в одной климатической зоне. Эксперты считают, что больше других ощутят изменение нормативов собственники квартир в домах старого фонда, где чаще наблюдаются потери тепла и проблемы с коммуникациями.