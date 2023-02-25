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Updated Сегодня, 19:38

С 1 марта у жителей Ростовской области могут вырасти счета за ЖКУ

25 февраля 2023, 19:36
Для некоторых жителей Ростовской области с марта могут вырасти счета на оплату жилищно-коммунальных услуг, это произойдет в результате изменения федеральной системы оплаты общедомовых нужд (ОДН).

Так, начиная с 1 марта плату за ОНД будут начислять исходя из объема фактического потребления. Новая схема начисления не затронет тех собственников квартир, у которых в доме уже имеются общедомовые счетчики на электричество, отопление и воду.

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При отсутствии таких счетчиков жильцам придется платить по новым нормативам. Из информации портала Банки.ру следует, что эти нормативы будут формироваться методом аналогов. Это означает, что эксперты взяли за основу объемы потребления в конструктивно похожих домах со сходными характеристиками в одной климатической зоне. Эксперты считают, что больше других ощутят изменение нормативов собственники квартир в домах старого фонда, где чаще наблюдаются потери тепла и проблемы с коммуникациями.

Ранее власти Ростова заявили, что число аварий на теплосетях уменьшилось на 20% в 2022 году.

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#Елена Янкевич#Общество#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов
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