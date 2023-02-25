Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
В ГИБДД доложили, что с начала года на трассе М-4 «Дон» произошло 27 ДТП. Они унесли жизни десяти человек, еще 36 получили травмы.
Из-за роста аварийности на дорогах сотрудники ГИБДД и Роставтодора регулярно проводят рейды, где проверяют техническое состояние грузовиков, а также соблюдение водителями режима труда и отдыха.
Автолюбителям напомнили, что главными причинами ДТП являются несоблюдение безопасной дистанции, превышение скорости и утомленное состояние водителя.
Напомним, накануне водитель большегруза пострадал в ДТП на Северном обходе Ростова.