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Published Сегодня, 09:08

Modified Сегодня, 09:10

Updated Сегодня, 09:10

С начала года в ДТП в Ростовской области погибли 10 человек, еще 36 пострадали

25 февраля 2023, 09:08
Фото: 1MI
С начала года на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области произошло 27 ДТП, унесших жизни 10 человек, сообщили в Госавтоинспекции.
Сюжет
Дтп

В ГИБДД доложили, что с начала года на трассе М-4 «Дон» произошло 27 ДТП. Они унесли жизни десяти человек, еще 36 получили травмы.

Из-за роста аварийности на дорогах сотрудники ГИБДД и Роставтодора регулярно проводят рейды, где проверяют техническое состояние грузовиков, а также соблюдение водителями режима труда и отдыха.

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Автолюбителям напомнили, что главными причинами ДТП являются несоблюдение безопасной дистанции, превышение скорости и утомленное состояние водителя. 

Напомним, накануне водитель большегруза пострадал в ДТП на Северном обходе Ростова.

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