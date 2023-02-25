Пегов утверждает, что сбежавшие бойцы попали на фронт как мобилизованные. Однако не выдержали тягот боевой жизни и решили самовольно покинуть подразделение. Также военкор заверил, что оружия при себе у дезертиров, вероятно, не было, так как все боеприпасы батальона были на месте.