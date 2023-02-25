Posted Сегодня, 13:40
Published Сегодня, 13:40
Modified Сегодня, 13:42
Updated Сегодня, 13:42
По информации военкора Семена Пегова, четверо сбежавших из батальона «Сомали» военнослужащих оказались бывшими сотрудниками таможни. Напомним, ранее сообщалось, что вооруженных дезертиров из батальона ищут в Ростовской области.
Пегов утверждает, что сбежавшие бойцы попали на фронт как мобилизованные. Однако не выдержали тягот боевой жизни и решили самовольно покинуть подразделение. Также военкор заверил, что оружия при себе у дезертиров, вероятно, не было, так как все боеприпасы батальона были на месте.
Официальных комментариев о поиске или поимке военнослужащих пока не поступало. Информация уточняется.
Напомним, ранее говорилось о том, что, как минимум, двое из дезертиров являются уроженцами Донецка.