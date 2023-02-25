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Published Сегодня, 13:40

Modified Сегодня, 13:42

Updated Сегодня, 13:42

Сбежавшие в Ростовскую область бойцы «Сомали» могут оказаться бывшими таможенниками

25 февраля 2023, 13:40
Фото: 1MI
Разыскиваемые в Ростовской области дезертиры батальона «Сомали» могут быть экс-сотрудниками таможни, сообщил в своем Telegram-канале военкор Семен Пегов.

По информации военкора Семена Пегова, четверо сбежавших из батальона «Сомали» военнослужащих оказались бывшими сотрудниками таможни. Напомним, ранее сообщалось, что вооруженных дезертиров из батальона ищут в Ростовской области.

Пегов утверждает, что сбежавшие бойцы попали на фронт как мобилизованные. Однако не выдержали тягот боевой жизни и решили самовольно покинуть подразделение. Также военкор заверил, что оружия при себе у дезертиров, вероятно, не было, так как все боеприпасы батальона были на месте.

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Официальных комментариев о поиске или поимке военнослужащих пока не поступало. Информация уточняется.

Напомним, ранее говорилось о том, что, как минимум, двое из дезертиров являются уроженцами Донецка.

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