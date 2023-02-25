Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
Modified Сегодня, 08:06
Updated Сегодня, 08:06
В первый день весны сложится дождливая погода с температурой плюс четыре градуса. Следующие три дня будет облачная погода, а воздух прогреется до плюс пяти градусов.
С 5 по 7 число регион накроет дождями, в остальном погодные условия не изменятся. С 8 по 9 марта должно быть облачно, а температура поднимется до шести градусов.
До середины месяца дождливые дни будут сменяться облачными, температура сможет подняться до восьми градусов. В пятницу, 17 марта, сложится солнечная погода, но температура упадет до четырех градусов.
Следующие несколько дней станут облачными, но к 23 числу может потеплеть до плюс 10 градусов. С 25 по 28 марта стоит готовиться к дождям.
Еще один солнечный день наступит 29 марта, после чего снова небо затянет облаками. А в последний день месяца должны пройти дожди.
Согласно прогнозам, в марте будет три ясных дня, 14 дней с длительными осадками, 14 - с переменной облачностью. Средняя скорость ветра составит пять метров в секунду.
В Ростове-на-Дону в Международный женский день ночью средняя температура воздуха составит плюс два градуса. Днем воздух прогреется до пяти градусов.
Синоптики сообщили, что, скорее всего, солнце скроется за облаками. Ветер в этот день усилится до 7,6 метра в секунду.
В апреле ожидаются уже 11 ясных дней, 10 - с длительными осадками и 9 - с переменной облачностью. Средняя скорость ветра составит 4 метра в секунду.
По информации синоптиков, 1 апреля должно быть облачно с температурой 11 градусов. После этого город два дня будет заливать дождями, но станет немного теплее.
Следующие два дня снова окажутся облачными, а потом вернутся дожди. Столбики термометров окажутся на отметке плюс 15 градусов.
С 8 по 9 апреля наступит солнечная погода, но похолодает до 11 градусов. Порывы ветра достигнут шести метров в секунду.
После этого ясная погода вернется 11 числа, потеплеет до 13 градусов. А ветер немного стихнет.
На смену солнечной погоде вернется дождь 12 апреля. Осадки должны прекратиться ближе к вечеру.
К 17 апреля температура постепенно поднимется до 18 градусов. С 18 по 20 числа жителям города обещают ясную погоду.
Но 21 и 23 апреля пройдут дожди. В конце месяца в Ростов вернется солнечная погода, а воздух будет прогреваться до 20 градусов.
В мае в Ростове сложится теплая погода с 11 солнечными днями. Еще 15 дней будут с длительными осадками, 5 дней - с переменной облачностью.
С 1 по 4 мая сохранится облачная погода, а столбики термометров окажутся на уровне 20 градусов. Пятого числа в течение дня пройдут дожди, после чего выглянет солнце.
Осадки продолжатся с 8 по 9 мая, после чего на несколько дней вернется солнце. Станет еще теплее - 22 градуса.
Но погода испортится 14 числа, так как начнутся дожди. Они будут продолжаться 16 мая, а после вернется солнце.
В целом до конца месяца солнечные дни будут чередоваться с дождливыми. Воздух должен прогреться до 24 градусов.
Ветер в это время может усилиться до пяти метров в секунду.