Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 09:59
Updated Сегодня, 09:59
В праздничные дни спасатели в Ростовской области организовали дежурства на местах проведения массовых мероприятий. В этой работе задействовано более 2,5 тысячи сотрудников МЧС и 500 единиц техники.
Также рейды организованы на водоемах Ростовской области. Из-за потепления лед там стал непрочным и опасным, однако это не останавливает местных рыбаков. Спасатели прямо на реках и водохранилищах рассказывают любителям зимней рыбалки, как обезопасить себя от несчастного случая, что нужно сделать, чтобы спасти провалившегося в водоем человека, и какой лед можно считать безопасным.
В МЧС добавили, что режим повышенной готовности объявлен в Ростовской области и с 7 по 9 марта.
Напомним, ранее в Ростове на реке двое школьников провалились под лед и утонули.