Также рейды организованы на водоемах Ростовской области. Из-за потепления лед там стал непрочным и опасным, однако это не останавливает местных рыбаков. Спасатели прямо на реках и водохранилищах рассказывают любителям зимней рыбалки, как обезопасить себя от несчастного случая, что нужно сделать, чтобы спасти провалившегося в водоем человека, и какой лед можно считать безопасным.