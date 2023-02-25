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Published Сегодня, 09:57

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Updated Сегодня, 09:59

Спасатели в Ростовской области приведены в режим повышенной готовности

25 февраля 2023, 09:57
Фото: МЧС России по Ростовской области
В праздничные дни спасатели в Ростовской области приведены в режим повышенной готовности, сообщили в МЧС России по региону.

В праздничные дни спасатели в Ростовской области организовали дежурства на местах проведения массовых мероприятий. В этой работе задействовано более 2,5 тысячи сотрудников МЧС и 500 единиц техники.

Также рейды организованы на водоемах Ростовской области. Из-за потепления лед там стал непрочным и опасным, однако это не останавливает местных рыбаков. Спасатели прямо на реках и водохранилищах рассказывают любителям зимней рыбалки, как обезопасить себя от несчастного случая, что нужно сделать, чтобы спасти провалившегося в водоем человека, и какой лед можно считать безопасным.

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В МЧС добавили, что режим повышенной готовности объявлен в Ростовской области и с 7 по 9 марта.

Напомним, ранее в Ростове на реке двое школьников провалились под лед и утонули.

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#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Алина Заярная
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