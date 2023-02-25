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Posted Сегодня, 19:13

Published Сегодня, 19:13

Modified Сегодня, 19:15

Updated Сегодня, 19:15

Сразу четыре премиальных автомобиля столкнулись в центре Ростова 25 февраля

25 февраля 2023, 19:13
Фото: УГИБДД по Ростовской области
Сразу четыре премиальных автомобиля столкнулись в центре Ростова 25 февраля
В Ростове-на-Дону сразу пять автомобилей стали участниками одного ДТП на проспекте Кировском, говорится в сообщении регионального ГИБДД.
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Дтп

Авария произошла вечером 25 февраля. По предварительной информации 34-летний  водитель LADA Vesta при повороте не уступил дорогу движущемуся навстречу BMW, за рулем которого находился 27-летний водитель. Из-за удара машину отбросило на три припаркованных автомобиля премиальных марок - Mercedes, MINI Cooper и BMW.

Все автомобили получили механические повреждения, а само ДТП обошлось без пострадавших.

Водитель BMW X3 пострадал в ДТП с ГАЗ в центре Ростова 25 февраля
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В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что с начала года на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области произошло 27 ДТП, унесших жизни 10 человек.

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