Авария произошла вечером 25 февраля. По предварительной информации 34-летний водитель LADA Vesta при повороте не уступил дорогу движущемуся навстречу BMW, за рулем которого находился 27-летний водитель. Из-за удара машину отбросило на три припаркованных автомобиля премиальных марок - Mercedes, MINI Cooper и BMW.