Posted Сегодня, 19:13
Published Сегодня, 19:13
Modified Сегодня, 19:15
Updated Сегодня, 19:15
Авария произошла вечером 25 февраля. По предварительной информации 34-летний водитель LADA Vesta при повороте не уступил дорогу движущемуся навстречу BMW, за рулем которого находился 27-летний водитель. Из-за удара машину отбросило на три припаркованных автомобиля премиальных марок - Mercedes, MINI Cooper и BMW.
Все автомобили получили механические повреждения, а само ДТП обошлось без пострадавших.
В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что с начала года на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области произошло 27 ДТП, унесших жизни 10 человек.