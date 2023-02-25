Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
С 24 по 26 февраля сотрудники ГИБДД в Ростовской области проводили мероприятие «Законопослушный водитель». Его цель — выявление и пресечение нарушения правил дорожного движения.
Только в первый день инспекторы составили порядка тысячи административных протоколов. Они поймали за рулем 40 водителей в состоянии алкогольного опьянения. 65 автомобилистов халатно отнеслись к перевозке детей, а 78 были наказаны за непредоставление преимущества пешеходам. Последние сами нарушили правила дорожного движения 101 раз только в течение одного дня.
Ранее в ГИБДД назвали главных виновников пробок в Ростове.