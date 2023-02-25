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Published Сегодня, 09:09

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Updated Сегодня, 09:11

Только за один день в Ростовской области задержали 40 пьяных водителей

25 февраля 2023, 09:09
Фото: ГИБДД России по Ростовской области
Только за один день в Ростовской области задержали 40 водителей в состоянии алкогольного опьянения и 101 пешехода-нарушителя, доложили в ГИБДД России по региону.

С 24 по 26 февраля сотрудники ГИБДД в Ростовской области проводили мероприятие «Законопослушный водитель». Его цель — выявление и пресечение нарушения правил дорожного движения.

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Только в первый день инспекторы составили порядка тысячи административных протоколов. Они поймали за рулем 40 водителей в состоянии алкогольного опьянения. 65 автомобилистов халатно отнеслись к перевозке детей, а 78 были наказаны за непредоставление преимущества пешеходам. Последние сами нарушили правила дорожного движения 101 раз только в течение одного дня.

Ранее в ГИБДД назвали главных виновников пробок в Ростове.

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#Виктория Прутковская#ГИБДД#ПДД#Дорога#Дети#Транспорт#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов
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