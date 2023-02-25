Только в первый день инспекторы составили порядка тысячи административных протоколов. Они поймали за рулем 40 водителей в состоянии алкогольного опьянения. 65 автомобилистов халатно отнеслись к перевозке детей, а 78 были наказаны за непредоставление преимущества пешеходам. Последние сами нарушили правила дорожного движения 101 раз только в течение одного дня.