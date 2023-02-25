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«У людей накипело»: петиция к Путину о спасении Таганрога набрала 4 тысячи подписей

25 февраля 2023, 07:59
Фото: wikipedia.org
Таганрог
Жительница Таганрога написала петицию к Владимиру Путину о спасении города от разрухи и коррупции, документ подписали почти четыре тысячи человек, новость об этом активно обсуждают в соцсетях местные жители.

Жительница Таганрога создала петицию с обращением к президенту Владимиру Путину. Она просит главу государства спасти город от разрухи и коррупции. Таганроженка поблагодарила власти за большое количество инвестиций в город, однако она переживает, что местные власти некомпетентны и не смогут пустить деньги в нужное русло развития. Также автора петиции беспокоит переход в мэрию Таганрога экс-главы администрации Пролетарского района Ростова Егора Долматова и экс-директора управления ЖКХ того же района Стеллы Руф. Местная жительница считает, что чиновники плохо проявили себя на работе в Ростове и принесут Таганрогу только новые проблемы.

Жители Таганрога попросили Путина спасти город от упадка и коррупции
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К моменту написания этой заметки петиция набрала уже 3982 голоса. Ее продолжают активно обсуждать в соцсетях. Местные жители пишут: «У людей накипело от бардака», «Дармоедов слишком много в Таганроге», «Сколько миллиардов вкладывают в Таганрог, и где они все?», «Вот и надо было, чтобы дошло до федерального руководства?! Ребята на фронте сражаются, а эти бездари государственные деньги разбазаривают».

Однако многие усомнились в пользе петиции как акта гражданского общества: «Кому нужны петиции? Кто их читает?», «Не рассматривают у нас петиции с change.org. Совсем и полностью».

Напомним, власти Таганрога регулярно критикуются не только местными жителями, но и региональными чиновниками. Например, не так давно их отчитали за провал работы с компанией «Синара». До этого губернатор Василий Голубев заявил, что из-за нерасторопности таганрогских властей город может остаться без ремонта пляжа.

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#Алина Заярная#Владимир Путин#Городская среда#Общество#Политика#Таганрог#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Голубев Василий Юрьевич
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