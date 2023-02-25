Жительница Таганрога создала петицию с обращением к президенту Владимиру Путину. Она просит главу государства спасти город от разрухи и коррупции. Таганроженка поблагодарила власти за большое количество инвестиций в город, однако она переживает, что местные власти некомпетентны и не смогут пустить деньги в нужное русло развития. Также автора петиции беспокоит переход в мэрию Таганрога экс-главы администрации Пролетарского района Ростова Егора Долматова и экс-директора управления ЖКХ того же района Стеллы Руф. Местная жительница считает, что чиновники плохо проявили себя на работе в Ростове и принесут Таганрогу только новые проблемы.