Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
Modified Сегодня, 08:01
Updated Сегодня, 08:01
Жительница Таганрога создала петицию с обращением к президенту Владимиру Путину. Она просит главу государства спасти город от разрухи и коррупции. Таганроженка поблагодарила власти за большое количество инвестиций в город, однако она переживает, что местные власти некомпетентны и не смогут пустить деньги в нужное русло развития. Также автора петиции беспокоит переход в мэрию Таганрога экс-главы администрации Пролетарского района Ростова Егора Долматова и экс-директора управления ЖКХ того же района Стеллы Руф. Местная жительница считает, что чиновники плохо проявили себя на работе в Ростове и принесут Таганрогу только новые проблемы.
К моменту написания этой заметки петиция набрала уже 3982 голоса. Ее продолжают активно обсуждать в соцсетях. Местные жители пишут: «У людей накипело от бардака», «Дармоедов слишком много в Таганроге», «Сколько миллиардов вкладывают в Таганрог, и где они все?», «Вот и надо было, чтобы дошло до федерального руководства?! Ребята на фронте сражаются, а эти бездари государственные деньги разбазаривают».
Однако многие усомнились в пользе петиции как акта гражданского общества: «Кому нужны петиции? Кто их читает?», «Не рассматривают у нас петиции с change.org. Совсем и полностью».
Напомним, власти Таганрога регулярно критикуются не только местными жителями, но и региональными чиновниками. Например, не так давно их отчитали за провал работы с компанией «Синара». До этого губернатор Василий Голубев заявил, что из-за нерасторопности таганрогских властей город может остаться без ремонта пляжа.