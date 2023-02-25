В соцсетях горожане посчитали такие заключения паранойей. Они пишут: «Бред, зачем с этим связывать, полечите голову», «У вас пробитый мозг. Это очень грустно», «ФК „Ростов“, видимо, тоже основывали украинцы», «Пожалуйста, только не смотрите на флаг Ростовской области — там тоже есть жёлтый и синий цвет! Прекращайте бред, это просто цвета».