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Published Сегодня, 10:46

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«У вас пробитый мозг»: ростовчанин нашел «украинские» качели в парке Левобережном

25 февраля 2023, 10:46
Фото: Социальные сети

Житель Ростова нашел «украинские» качели в парке Левобережном

Житель Ростова обратил внимание на детские качели в Левобережном парке, они выкрашены в синий и желтый цвета, пост об этом он опубликовал в соцсетях.

Житель Ростова сообщил о выкрашенных в желтый и синий цвета качелях в Левобережном парке. Такие же имеет флаг Украины. По словам ростовчанина, даже его маленькая дочь обратила на это внимание. «Видимо, набережную на левом берегу проектировали украинцы», — заключил он.

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В соцсетях горожане посчитали такие заключения паранойей. Они пишут: «Бред, зачем с этим связывать, полечите голову», «У вас пробитый мозг. Это очень грустно», «ФК „Ростов“, видимо, тоже основывали украинцы», «Пожалуйста, только не смотрите на флаг Ростовской области — там тоже есть жёлтый и синий цвет! Прекращайте бред, это просто цвета».

Напомним, это не первый подобный скандал в Ростове. Перед Новым годом ростовчанка заставила власти изменить цвета детского замка напротив кинотеатра «Ростов». Инсталляция была выполнена в желто-синих цветах. После поднятой шумихи чиновники перекрасили замок в красно-синий оттенок.

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#Дети#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Алина Заярная
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