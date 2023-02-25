Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
Житель Ростова сообщил о выкрашенных в желтый и синий цвета качелях в Левобережном парке. Такие же имеет флаг Украины. По словам ростовчанина, даже его маленькая дочь обратила на это внимание. «Видимо, набережную на левом берегу проектировали украинцы», — заключил он.
В соцсетях горожане посчитали такие заключения паранойей. Они пишут: «Бред, зачем с этим связывать, полечите голову», «У вас пробитый мозг. Это очень грустно», «ФК „Ростов“, видимо, тоже основывали украинцы», «Пожалуйста, только не смотрите на флаг Ростовской области — там тоже есть жёлтый и синий цвет! Прекращайте бред, это просто цвета».
Напомним, это не первый подобный скандал в Ростове. Перед Новым годом ростовчанка заставила власти изменить цвета детского замка напротив кинотеатра «Ростов». Инсталляция была выполнена в желто-синих цветах. После поднятой шумихи чиновники перекрасили замок в красно-синий оттенок.