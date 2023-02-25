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У жителя Ростова нашли редкую болезнь, выявленную у только 800 человек в мире

25 февраля 2023, 15:50
Фото: 1MI
Медики в Ростове смогли найти у пациента редкое заболевание — болезнь Эрдгейма-Честера (БЭЧ), оно зарегистрировано лишь у 800 человек во всем мире, рассказали в горздраве.

Ростовские врачи поставили пациенту редкий диагноз — болезнь Эрдгейма-Честера. По последним данным, в мире данная патология зарегистрирована лишь у 800 человек, а в России — у семи.

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Изначально пациент обратился к медикам с жалобами на повышение температуры, потерю веса, сухой кашель и снижение остроты зрения. Множество обследований не давали результата. Врач-гематолог КДЦ «Здоровье» направил пациента на ряд сложных исследований — КТ, биопсию образования околопочечного пространства и молекулярно-генетическое обследование. Они и позволили установить этот редкий диагноз.

Ранее редкую опухоль на раннем сроке выявила у пациентки молодой врач из Ростова.

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