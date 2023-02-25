Posted Сегодня, 15:50
Published Сегодня, 15:50
Modified Сегодня, 15:52
Updated Сегодня, 15:52
Ростовские врачи поставили пациенту редкий диагноз — болезнь Эрдгейма-Честера. По последним данным, в мире данная патология зарегистрирована лишь у 800 человек, а в России — у семи.
Изначально пациент обратился к медикам с жалобами на повышение температуры, потерю веса, сухой кашель и снижение остроты зрения. Множество обследований не давали результата. Врач-гематолог КДЦ «Здоровье» направил пациента на ряд сложных исследований — КТ, биопсию образования околопочечного пространства и молекулярно-генетическое обследование. Они и позволили установить этот редкий диагноз.
Ранее редкую опухоль на раннем сроке выявила у пациентки молодой врач из Ростова.