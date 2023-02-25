В реке Дон и Азовском море прижились и продолжают размножаться дальневосточные креветки. По словам ученых, половозрелые особи с икрой встречаются массово в водоемах Ростовской области с августа по сентябрь. Сообщается, что размножаться и жить креветки могут как в соленой, так и в пресной воде.