Posted Сегодня, 14:19
Published Сегодня, 14:19
Modified Сегодня, 14:43
Updated Сегодня, 14:43
В реке Дон и Азовском море прижились и продолжают размножаться дальневосточные креветки. По словам ученых, половозрелые особи с икрой встречаются массово в водоемах Ростовской области с августа по сентябрь. Сообщается, что размножаться и жить креветки могут как в соленой, так и в пресной воде.
Известно, что вес креветок достигает порядка девяти граммов. Сейчас исследователи устанавливают, выгодно ли выращивать деликатес в Ростовской области.
Ранее ученые сообщали, что количество креветок увеличилось и в Черном море.