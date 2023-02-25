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Published Сегодня, 14:19

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Updated Сегодня, 14:43

В реке Дон и Азовском море прижилась дальневосточная креветка

25 февраля 2023, 14:19
Фото: wikipedia.org
Креветки
В реке Дон и Азовском море в Ростовской области прижилась дальневосточная креветка, рассказали в пресс-службе Южного научного центра РАН.

В реке Дон и Азовском море прижились и продолжают размножаться дальневосточные креветки. По словам ученых, половозрелые особи с икрой встречаются массово в водоемах Ростовской области с августа по сентябрь. Сообщается, что размножаться и жить креветки могут как в соленой, так и в пресной воде.

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Известно, что вес креветок достигает порядка девяти граммов. Сейчас исследователи устанавливают, выгодно ли выращивать деликатес в Ростовской области.

Ранее ученые сообщали, что количество креветок увеличилось и в Черном море.

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#Алина Заярная#Животные#Новости#Ростовская область
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