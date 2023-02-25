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Published Сегодня, 11:00

Modified Сегодня, 11:02

Updated Сегодня, 11:02

Украинцы атаковали сайт Донской публичной библиотеки из-за патриотической выставки

25 февраля 2023, 11:00
Фото: Яндекс. Карты
Сайт Донской публичной библиотеки в Ростове атаковали украинские хакеры после анонса патриотической выставки, пишут СМИ.

Южная служба новостей сообщила о хакерской атаке, совершенной на сайте Донской государственной публичной библиотеки. Ранее там опубликовали анонс патриотической выставки местного художника. Предполагается, что за инцидентом стоят украинские хакеры.

Сейчас сайт библиотеки работает в прежнем режиме. Однако с утра, по сообщениям журналистов, при переходе по ссылке выплывала плашка об ошибке. Это может быть признаком DDoS-атаки.

Хакер заявил, что сообщения ростовчан в WhatsApp читают западные спецслужбы
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На самой выставке анонсировали патриотические картины и плакаты, а также злободневные карикатуры.

Ранее в Ростовской области украинские хакеры по центральным каналам показали выступление Владимира Зеленского.

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