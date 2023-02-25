Posted Сегодня, 11:00
Published Сегодня, 11:00
Modified Сегодня, 11:02
Updated Сегодня, 11:02
Южная служба новостей сообщила о хакерской атаке, совершенной на сайте Донской государственной публичной библиотеки. Ранее там опубликовали анонс патриотической выставки местного художника. Предполагается, что за инцидентом стоят украинские хакеры.
Сейчас сайт библиотеки работает в прежнем режиме. Однако с утра, по сообщениям журналистов, при переходе по ссылке выплывала плашка об ошибке. Это может быть признаком DDoS-атаки.
На самой выставке анонсировали патриотические картины и плакаты, а также злободневные карикатуры.
Ранее в Ростовской области украинские хакеры по центральным каналам показали выступление Владимира Зеленского.