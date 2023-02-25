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Published Сегодня, 10:24

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Updated Сегодня, 10:26

В «Газпроме» назвали причину газового хлопка в квартире в Шахтах

25 февраля 2023, 10:24
Фото: 1MI
Незаконное подключение стало причиной взрыва бытового газа в квартире в Шахтах Ростовской области, заверили в «Газпроме».

В ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» дали комментарий «КП — Ростов-на-Дону» о взрыве бытового газа в Шахтах 24 февраля. В компании объяснили, что жильцы пострадавшей квартиры незаконно подключились к газоснабжению. При этом были нарушены правила эксплуатации оборудования.

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Также в организации добавили, что собственник квартиры был отключен от системы газоснабжения еще восемь лет назад.

Напомним, о взрыве газа в одном из домов города Шахты стало известно вечером 24 февраля. Хлопок вынес в квартире окна и двери. В ходе инцидента пострадал 45-летний хозяин жилья.

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#Виктория Прутковская#Происшествие#Газ#Хлопок газа#Происшествия#Новости#Шахты#Ростовская область
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