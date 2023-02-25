Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
В ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» дали комментарий «КП — Ростов-на-Дону» о взрыве бытового газа в Шахтах 24 февраля. В компании объяснили, что жильцы пострадавшей квартиры незаконно подключились к газоснабжению. При этом были нарушены правила эксплуатации оборудования.
Также в организации добавили, что собственник квартиры был отключен от системы газоснабжения еще восемь лет назад.
Напомним, о взрыве газа в одном из домов города Шахты стало известно вечером 24 февраля. Хлопок вынес в квартире окна и двери. В ходе инцидента пострадал 45-летний хозяин жилья.