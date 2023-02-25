В ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» дали комментарий «КП — Ростов-на-Дону» о взрыве бытового газа в Шахтах 24 февраля. В компании объяснили, что жильцы пострадавшей квартиры незаконно подключились к газоснабжению. При этом были нарушены правила эксплуатации оборудования.