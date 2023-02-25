Лишь спустя год стало известно о гибели сразу 13 бойцов из Ростовской области. Смертельные ранений военнослужащие 11-й отдельной Гвардейской инженерной Кингисеппской краснознаменной ордена Александра Невского бригады получили в первый день спецоперации — 24 февраля 2022 года. Бригада дислоцировалась в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области.