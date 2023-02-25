Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
Лишь спустя год стало известно о гибели сразу 13 бойцов из Ростовской области. Смертельные ранений военнослужащие 11-й отдельной Гвардейской инженерной Кингисеппской краснознаменной ордена Александра Невского бригады получили в первый день спецоперации — 24 февраля 2022 года. Бригада дислоцировалась в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области.
По информации издания «Веселовские вести», среди погибших младшие и старшие офицеры, военнослужащие младшего командного состава и рядовые.
Все военнослужащие посмертно представлены к ордену Мужества.
Ранее стало известно, что боец ЧВК «Вагнер» Сергей Ермоленко погиб в ходе спецоперации в феврале.