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Posted Сегодня, 08:18

Published Сегодня, 08:18

Modified Сегодня, 08:20

Updated Сегодня, 08:20

В ходе спецоперации погибли 13 бойцов, служивших в Ростовской области

25 февраля 2023, 08:18
Фото: 1MI
13 военнослужащих из Каменска-Шахтинского Ростовской области погибли в первые дни спецоперации, сообщили местные СМИ.

Лишь спустя год стало известно о гибели сразу 13 бойцов из Ростовской области. Смертельные ранений военнослужащие 11-й отдельной Гвардейской инженерной Кингисеппской краснознаменной ордена Александра Невского бригады получили в первый день спецоперации — 24 февраля 2022 года. Бригада дислоцировалась в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области.

По информации издания «Веселовские вести», среди погибших младшие и старшие офицеры, военнослужащие младшего командного состава и рядовые.

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Все военнослужащие посмертно представлены к ордену Мужества.

Ранее стало известно, что боец ЧВК «Вагнер» Сергей Ермоленко погиб в ходе спецоперации в феврале.

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