В Ростовской области на выходных, 25 и 26 февраля, установится теплая погода. Температура воздуха составит днем около +14 градусов, а ночью — +6. Также в эти дни в регионе вероятны осадки в виде дождя. Они придутся на ночь и утро субботы, а также на вечер воскресенья, однако будут слабыми и непродолжительными. Скорость ветра не превысит шести метров в секунду.