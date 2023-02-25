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Posted Сегодня, 06:13

Published Сегодня, 06:13

Modified Сегодня, 06:15

Updated Сегодня, 06:15

В последние зимние выходные в Ростовской области потеплеет до +14 градусов

25 февраля 2023, 06:13
Фото: 1MI
Пасмурно и тепло будет на выходных в Ростовской области, сообщили синоптики.
Сюжет
Погода

В Ростовской области на выходных, 25 и 26 февраля, установится теплая погода. Температура воздуха составит днем около +14 градусов, а ночью — +6. Также в эти дни в регионе вероятны осадки в виде дождя. Они придутся на ночь и утро субботы, а также на вечер воскресенья, однако будут слабыми и непродолжительными. Скорость ветра не превысит шести метров в секунду.

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Такая погода в регионе сохранится и в начале следующей недели.

Напомним, МЧС предупреждало ростовчан об опасности сосулек из-за резкого потепления. Местных жителей просили держаться подальше от скатов крыш и балконов.

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