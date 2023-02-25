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Published Сегодня, 12:05

Modified Сегодня, 12:06

Updated Сегодня, 12:06

В Ростовской области подорожал проезд по трассе М-4 «Дон»

25 февраля 2023, 12:05
Фото: 1MI
Тарифы на проезд по трассе М-4 «Дон» увеличились в Ростовской области, сообщили в «Автодоре».

В Ростовской области поменяли расценки на проезд по платному участку трассы М-4 «Дон» от села Самарское до хутора Цукерова Балка (1091 — 1119 километр).

В Ростовской области подорожал проезд по платному участку М-4 «Дон» с 22 февраля
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Теперь за проезд транспорта I категории нужно заплатить по 100 рублей, ранее цены в этом сегменте варьировались от 65 до 75 рублей. Тариф для машин II категории увеличился со 105 рублей до 150 рублей. Для проезда транспорта III категории водителю необходимо будет заплатить 200 рублей вместо прежних 130. Наконец, для авто IV категории тариф составит не 275 рублей как раньше, а 300 рублей.

Ранее сообщалось, что с 1 марта 2023 года водители электромобилей смогут не платить за проезд по М-4 «Дон».

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#Виктория Прутковская#Дорога#Транспорт#Новости#Ростовская область
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