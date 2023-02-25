Теперь за проезд транспорта I категории нужно заплатить по 100 рублей, ранее цены в этом сегменте варьировались от 65 до 75 рублей. Тариф для машин II категории увеличился со 105 рублей до 150 рублей. Для проезда транспорта III категории водителю необходимо будет заплатить 200 рублей вместо прежних 130. Наконец, для авто IV категории тариф составит не 275 рублей как раньше, а 300 рублей.