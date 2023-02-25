Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
Modified Сегодня, 09:44
Updated Сегодня, 09:44
Кандидат биологических наук Олег Степаньян заверил ТАСС, что таяние «ледника Судного дня» не угрожает Ростову-на-Дону и другим городам России. Ученый уточнил, что объем ледника не столь огромен, чтобы затопить сельскохозяйственные территории страны.
По словам Степаньяна, для затопления Ростова-на-Дону, «должна растаять вся Антарктида».
Вместе с тем ученый отметил, что случаи глобального потепления уже были в истории нашей планеты, эти процессы зависят от солнечной активности и геологической деятельности Земли.
«Даже если этот процесс гипотетически начнётся, это займёт десятки тысяч лет. Ведущий океанолог в нашей стране, заместитель президента РАН, академик Геннадий Матишов, высказывает точку зрения, что к 2050 году мы приближаемся к очередному циклу похолодания, а не потепления, тем более глобальному, чтобы что-то растопило и затопило», — заключил Степаньян.
Напомним, ранее в журнале Nature появилась публикация о «леднике Судного дня». Там заявили о его угрозе нескольким городам, в том числе Ростову, Сочи и Санкт-Петербургу. Ученые указали, что из-за таяния ледника в морях поднимется уровень соленой воды, которая может затопить и сделать непригодными сельскохозяйственные угодья.