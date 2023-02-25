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В ЮНЦ РАН опровергли угрозу таяния «ледника Судного дня» для Ростова

25 февраля 2023, 09:42
Фото: wikipedia.org
"Ледник Судного дня"
Таяние «ледника Судного дня» не угрожает Ростову и другим городам России, уверен ведущий научный сотрудник ЮНЦ РАН, кандидат биологических наук Олег Степаньян.

Кандидат биологических наук Олег Степаньян заверил ТАСС, что таяние «ледника Судного дня» не угрожает Ростову-на-Дону и другим городам России. Ученый уточнил, что объем ледника не столь огромен, чтобы затопить сельскохозяйственные территории страны.

По словам Степаньяна, для затопления Ростова-на-Дону, «должна растаять вся Антарктида».

Вместе с тем ученый отметил, что случаи глобального потепления уже были в истории нашей планеты, эти процессы зависят от солнечной активности и геологической деятельности Земли.

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«Даже если этот процесс гипотетически начнётся, это займёт десятки тысяч лет. Ведущий океанолог в нашей стране, заместитель президента РАН, академик Геннадий Матишов, высказывает точку зрения, что к 2050 году мы приближаемся к очередному циклу похолодания, а не потепления, тем более глобальному, чтобы что-то растопило и затопило», — заключил Степаньян.

Напомним, ранее в журнале Nature появилась публикация о «леднике Судного дня». Там заявили о его угрозе нескольким городам, в том числе Ростову, Сочи и Санкт-Петербургу. Ученые указали, что из-за таяния ледника в морях поднимется уровень соленой воды, которая может затопить и сделать непригодными сельскохозяйственные угодья.

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#Алина Заярная#Наука#Новости#Ростов-на-Дону#Ростов
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