«Даже если этот процесс гипотетически начнётся, это займёт десятки тысяч лет. Ведущий океанолог в нашей стране, заместитель президента РАН, академик Геннадий Матишов, высказывает точку зрения, что к 2050 году мы приближаемся к очередному циклу похолодания, а не потепления, тем более глобальному, чтобы что-то растопило и затопило», — заключил Степаньян.