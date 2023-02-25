Posted Сегодня, 14:18
Published Сегодня, 14:18
Modified Сегодня, 14:20
Updated Сегодня, 14:20
Власти Ростова ищут подрядчика, который займется оказанием услуг по приему в городе представителей зарубежных стран в текущем году. На эти цели выделено 4,3 миллиона рублей.
Уточняется, что в обязанности потенциального подрядчика войдет весь спектр услуг: гостиничное и транспортное обслуживание гостей, организация питания, эксплуатация звуковой и компьютерной техники, поиск торжественных залов, экскурсии по городу и перевод на иностранные языки.
Отдельно прописаны требования к автопарку подрядчика. В нем должны быть машины представительского класса не позднее 2017 года выпуска. Что касается гостиниц для зарубежных делегаций, они должны находиться либо в Ленинском, либо в Кировском районах Ростова и иметь не менее «4 звезд».
Главная цель, которую ставят перед собой и подрядчиком власти, создание благоприятного имиджа Ростова-на-Дону.
Также чиновники уверены, что число иностранных представителей, которые посетят город в этом году, не превысит 90 человек. Таким образом, на каждого иностранного гостя администрация города планирует потратить порядка 47 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что мэрия хочет сделать побратимом Ростова столицу Замбии город Лусака.