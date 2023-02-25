rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:18

Published Сегодня, 14:18

Modified Сегодня, 14:20

Updated Сегодня, 14:20

Власти Ростова планируют приезд 90 иностранных гостей в 2023 году

25 февраля 2023, 14:18
Фото: Администрация Ростова
На услуги по приему зарубежных представителей в Ростове местные власти готовы потратить 4,3 миллиона рублей, соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Власти Ростова ищут подрядчика, который займется оказанием услуг по приему в городе представителей зарубежных стран в текущем году. На эти цели выделено 4,3 миллиона рублей.

Уточняется, что в обязанности потенциального подрядчика войдет весь спектр услуг: гостиничное и транспортное обслуживание гостей, организация питания, эксплуатация звуковой и компьютерной техники, поиск торжественных залов, экскурсии по городу и перевод на иностранные языки.

Отдельно прописаны требования к автопарку подрядчика. В нем должны быть машины представительского класса не позднее 2017 года выпуска. Что касается гостиниц для зарубежных делегаций, они должны находиться либо в Ленинском, либо в Кировском районах Ростова и иметь не менее «4 звезд».

Логвиненко провел встречу с прибывшими на День Ростова делегациями
Узнать подробнее

Главная цель, которую ставят перед собой и подрядчиком власти, создание благоприятного имиджа Ростова-на-Дону.

Также чиновники уверены, что число иностранных представителей, которые посетят город в этом году, не превысит 90 человек. Таким образом, на каждого иностранного гостя администрация города планирует потратить порядка 47 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что мэрия хочет сделать побратимом Ростова столицу Замбии город Лусака.

Читайте также:
Мэрия хочет сделать побратимом Ростова столицу Замбии город ЛусакаТаганрог стал побратим с восьмимиллионным китайским городом ЦзининомГубернатор Ростовской области в конце зимы улетел во Вьетнам
#Алина Заярная#Закупки#Международные отношения#Последние новости Ростова на сегодня#Город#Новости
Подпишитесь
Из Ростова в Узбекистан вывезли мигрантов, а горожане впадают желто-синюю истерию
Сегодня, 15:46
У жителя Ростова нашли редкую болезнь, выявленную у только 800 человек в мире
Сегодня, 15:50
Пожарные справились с пожаром в Доходном доме Парамонова в Ростове
Сегодня, 15:33
Сбежавшие в Ростовскую область бойцы «Сомали» могут оказаться бывшими таможенниками
Сегодня, 13:40
Украинцы атаковали сайт Донской публичной библиотеки из-за патриотической выставки
Сегодня, 11:00