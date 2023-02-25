Отдельно прописаны требования к автопарку подрядчика. В нем должны быть машины представительского класса не позднее 2017 года выпуска. Что касается гостиниц для зарубежных делегаций, они должны находиться либо в Ленинском, либо в Кировском районах Ростова и иметь не менее «4 звезд».