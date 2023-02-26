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Posted Сегодня, 11:29

Published Сегодня, 11:29

Modified Сегодня, 11:35

Updated Сегодня, 11:35

Доходный дом Парамонова загорелся второй раз за сутки в Ростове-на-Дону

26 февраля 2023, 11:29
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону снова произошел пожар в доме на улице Социалистической, 128, сообщили в УМЧС по региону.

Речь идет о Доходном доме Парамонова, который построили в 1903 году. В субботу стало известно, что он вспыхнул на площади 50 квадратных метров.

Тогда к ликвидации огня привлекли десятки спасателей. О пострадавших информации не поступало.

Пожарные справились с пожаром в Доходном доме Парамонова в Ростове
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В воскресенье снова появилась информация о пожаре в этом доме.

«Загорелся мусор на площади два квадратных метра. Огонь уже ликвидировали», — прокомментировали в УМЧС.

Добавим, что это старинное четырехэтажное здание, его признали объектом культурного наследия. До этого пожар здесь произошел в конце 2022 года.

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