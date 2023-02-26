Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
Речь идет о Доходном доме Парамонова, который построили в 1903 году. В субботу стало известно, что он вспыхнул на площади 50 квадратных метров.
Тогда к ликвидации огня привлекли десятки спасателей. О пострадавших информации не поступало.
В воскресенье снова появилась информация о пожаре в этом доме.
«Загорелся мусор на площади два квадратных метра. Огонь уже ликвидировали», — прокомментировали в УМЧС.
Добавим, что это старинное четырехэтажное здание, его признали объектом культурного наследия. До этого пожар здесь произошел в конце 2022 года.