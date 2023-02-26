Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
Евросоюз ввел новый пакет санкции в отношении российских чиновников, военных, СМИ, а также наложил запрет на экспорт в Россию ряда товаров. Оказался в списке «неугодных» и бывший начальник штаба Южного военного округа, командующий ВДВ Михаил Теплинский.
Санкции в отношении физических лиц в ЕС предусматривают заморозку их активов, а также запрет на поездки в страны Евросоюза.
Напомним, Михаил Теплинский был назначен начальником штаба Южного военного округа в 2017 году. До этого два года он руководил в ЮВО штабом территориальных войск. В 2019 году его перевели на службу в Центральный военный округ.