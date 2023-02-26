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Экс-начальника штаба ЮВО в Ростове Михаил Теплинский попал под санкции Евросоюза

26 февраля 2023, 07:15
Фото: Министерство обороны РФ
Михаил Теплинский
Бывший начальник штаба ЮВО в Ростове Михаил Теплинский попал под санкции Евросоюза, сообщают СМИ.

Евросоюз ввел новый пакет санкции в отношении российских чиновников, военных, СМИ, а также наложил запрет на экспорт в Россию ряда товаров. Оказался в списке «неугодных» и бывший начальник штаба Южного военного округа, командующий ВДВ Михаил Теплинский.

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Санкции в отношении физических лиц в ЕС предусматривают заморозку их активов, а также запрет на поездки в страны Евросоюза.

Напомним, Михаил Теплинский был назначен начальником штаба Южного военного округа в 2017 году. До этого два года он руководил в ЮВО штабом территориальных войск. В 2019 году его перевели на службу в Центральный военный округ.

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