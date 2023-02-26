Экскаватор вылетел с дороги после аварии с грузовиком в Батайске

Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
По информации издания «Батайск город», столкновение «КамАЗа» со спецтехникой произошло напротив ЖК «Южный берег». Из-за удара экскаватор пробил металлическое ограждение и вылетел с дороги.
«А грузовик влетел в дорожный барьер. Движение на этом участке могут ограничить на время устранения последствий ДТП», — сказано в сообщении.
Официальной информации о произошедшем не поступало, она уточняется.
Ранее уголовное дело завели из-за смертельной аварии со школьниками в Ростове-на-Дону.