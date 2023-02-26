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Published Сегодня, 12:44

Modified Сегодня, 12:49

Updated Сегодня, 12:49

Экскаватор вылетел с дороги после аварии с грузовиком в Батайске

26 февраля 2023, 12:44
Фото: 1mi
На въезде в Батайск Ростовской области произошла авария с участием экскаватора и грузового автомобиля.

По информации издания «Батайск город», столкновение «КамАЗа» со спецтехникой произошло напротив ЖК «Южный берег». Из-за удара экскаватор пробил металлическое ограждение и вылетел с дороги.

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«А грузовик влетел в дорожный барьер. Движение на этом участке могут ограничить на время устранения последствий ДТП», — сказано в сообщении.

Официальной информации о произошедшем не поступало, она уточняется.

Ранее уголовное дело завели из-за смертельной аварии со школьниками в Ростове-на-Дону.

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#Илья Протвинов#Происшествие#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия
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