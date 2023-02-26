В соцсетях ростовчане заявили, что шокированы инцидентом. Они пишут: «Срочно вызывайте к ним органы опеки», «Ну поругалась матом, ну разъясни, что к чему, но это. Это не воспитание. Да еще и на камеру!», «Она ей в старости все припомнит. Это у ребенка останется в памяти на всю жизнь. Мама, может, молодая еще, а девочку, конечно, потом нужно к психологу».