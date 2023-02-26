Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
Telegram-канал Mash сообщил о вопиющем инциденте в Ростовской области. Мать маленькой девочки услышала, как та в интернете ругалась, используя матерную лексику. Однако вместо воспитательной беседы женщина предпочла изощренное издевательство. Она заставила ребенка сквозь слезы чистить зубы водой из туалета. Так она надеялась надолго отбить у девочки желание использовать мат.
В соцсетях ростовчане заявили, что шокированы инцидентом. Они пишут: «Срочно вызывайте к ним органы опеки», «Ну поругалась матом, ну разъясни, что к чему, но это. Это не воспитание. Да еще и на камеру!», «Она ей в старости все припомнит. Это у ребенка останется в памяти на всю жизнь. Мама, может, молодая еще, а девочку, конечно, потом нужно к психологу».
О необходимости посещения психолога ребенком написали несколько пользователей: «Такую травму только у психолога залечивать», «Пусть уже откладывает деньги дочке на психотерапию».
Официальных комментариев о случившемся не поступало, они уточняются.
По информации Mash, МВД уже начало проверку по факту издевательства над ребенком. Однако официальных комментариев от ведомства пока не поступало.
Ранее житель Ростова в порыве гнева на жену до полусмерти избил новорожденную дочь.