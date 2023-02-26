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Published Сегодня, 09:49

Modified Сегодня, 09:58

Updated Сегодня, 09:58

Мать в Ростовской области заставила дочь чистить зубы водой из унитаза из-за матов

26 февраля 2023, 09:49
Фото: Telegram-канал Mash
В Ростовской области женщина в качестве наказания дочери за использование матерной лексики заставила ее чистить зубы водой из унитаза, видео издевательства над ребенком опубликовал Telegram-канал Mash.

Telegram-канал Mash сообщил о вопиющем инциденте в Ростовской области. Мать маленькой девочки услышала, как та в интернете ругалась, используя матерную лексику. Однако вместо воспитательной беседы женщина предпочла изощренное издевательство. Она заставила ребенка сквозь слезы чистить зубы водой из туалета. Так она надеялась надолго отбить у девочки желание использовать мат.

В соцсетях ростовчане заявили, что шокированы инцидентом. Они пишут: «Срочно вызывайте к ним органы опеки», «Ну поругалась матом, ну разъясни, что к чему, но это. Это не воспитание. Да еще и на камеру!», «Она ей в старости все припомнит. Это у ребенка останется в памяти на всю жизнь. Мама, может, молодая еще, а девочку, конечно, потом нужно к психологу».

О необходимости посещения психолога ребенком написали несколько пользователей: «Такую травму только у психолога залечивать», «Пусть уже откладывает деньги дочке на психотерапию».

Официальных комментариев о случившемся не поступало, они уточняются.

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По информации Mash, МВД уже начало проверку по факту издевательства над ребенком. Однако официальных комментариев от ведомства пока не поступало.

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#Виктория Прутковская#Дети#Общество#Ростовская область
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