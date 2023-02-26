Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
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Updated Сегодня, 08:32
ДТП с участием пяти несовершеннолетних произошло в Ростове в ночь на 26 февраля. Машина Ford Focus с 15-летним водителем без прав ехала по улице Каскадной. Во время движения подросток не справился с управлением и слетел с дороги. Машина затормозила сильно ударившись о дерево.
В результате происшествия 16-летний пассажир иномарки скончался на месте. Водитель, два других 16-летних подростка и 15-летняя девочка находятся в больнице с тяжелыми травами.
Полицейские устанавливают все обстоятельства жуткой трагедии.
Ранее один подросток погиб и двое пострадали после опрокидывания авто в Новочеркасске.