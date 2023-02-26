ДТП с участием пяти несовершеннолетних произошло в Ростове в ночь на 26 февраля. Машина Ford Focus с 15-летним водителем без прав ехала по улице Каскадной. Во время движения подросток не справился с управлением и слетел с дороги. Машина затормозила сильно ударившись о дерево.