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Published Сегодня, 08:30

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Updated Сегодня, 08:32

Один подросток погиб, четверо пострадали в ДТП в Ростове 26 февраля

26 февраля 2023, 08:30
Фото: ГИБДД России по Ростовской области
Страшное ДТП с участием несовершеннолетних произошло в Ростове на Каскадной улице, рассказали в ГИБДД России по региону.
Сюжет
Дтп

ДТП с участием пяти несовершеннолетних произошло в Ростове в ночь на 26 февраля. Машина Ford Focus с 15-летним водителем без прав ехала по улице Каскадной. Во время движения подросток не справился с управлением и слетел с дороги. Машина затормозила сильно ударившись о дерево.

В результате происшествия 16-летний пассажир иномарки скончался на месте. Водитель, два других 16-летних подростка и 15-летняя девочка находятся в больнице с тяжелыми травами.

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Полицейские устанавливают все обстоятельства жуткой трагедии.

Ранее один подросток погиб и двое пострадали после опрокидывания авто в Новочеркасске.

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