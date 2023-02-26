Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
Напомним, что жительница города обратилась к президенту Владимиру Путину и поблагодарила его за инвестиции в город. Однако она переживает, что деньги идут не по назначению.
Автора беспокоит также переход в мэрию Таганрога экс-главы администрации Пролетарского района Ростова Егора Долматова и экс-директора управления ЖКХ того же района Стеллы Руф. По ее мнению, они плохо себя показали на прошлых должностях.
На данный момент петиция набрала почти 4,5 тысячи голосов, после чего ее закрыла автор. О причинах такого решения информации нет.