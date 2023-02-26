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Петиция к Путину с просьбой спасти Таганрог набрала 4,5 тыс подписей

26 февраля 2023, 12:31
Фото: 1mi
Почти 4,5 тысячи человек подписали петицию с просьбой спасти Таганрог от коррупции и разрухи, говорится на сайте Change.org.

Напомним, что жительница города обратилась к президенту Владимиру Путину и поблагодарила его за инвестиции в город. Однако она переживает, что деньги идут не по назначению. 

Автора беспокоит также переход в мэрию Таганрога экс-главы администрации Пролетарского района Ростова Егора Долматова и экс-директора управления ЖКХ того же района Стеллы Руф. По ее мнению, они плохо себя показали на прошлых должностях.  

На данный момент петиция набрала почти 4,5 тысячи голосов, после чего ее закрыла автор. О причинах такого решения информации нет. 

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