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Published Сегодня, 07:44

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Певица Елена Ваенга все-таки выступит в Ростове, однако справку так и не показала

26 февраля 2023, 07:44
Фото: https://vk.com/vaengaofficial
Елена Ваенга

Концерт заболевшей Елены Ваенги в Ростове перенесли на 28 мая

Певица Елена Ваенга объявила новую дату выступления в Ростове-на-Дону, сообщение об этом появилось в ее социальных сетях.

23 февраля в Ростове должен был состояться концерт певицы Елены Ваенги, однако из-за плохого самочувствия артистки выступление пришлось отменить. Сейчас звезда объявила новую дату своего визита в Ростов — 28 мая. Организаторы уточнили, что все ранее купленные билеты остаются действительными.

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Как и планировалось в феврале, в один день певица устроит сразу два шоу — в 15.00 мск и в 19.00 мск.

Напомним, в феврале Ваенга заболела ларингитом. Выступление с такой болезнью на сцена она назвала пыткой для себя и издевательством над зрителем. Также артистка заявила, что готова продемонстрировать справки от врача, доказывающие подлинность диагноза.

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