Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
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Updated Сегодня, 07:46
23 февраля в Ростове должен был состояться концерт певицы Елены Ваенги, однако из-за плохого самочувствия артистки выступление пришлось отменить. Сейчас звезда объявила новую дату своего визита в Ростов — 28 мая. Организаторы уточнили, что все ранее купленные билеты остаются действительными.
Как и планировалось в феврале, в один день певица устроит сразу два шоу — в 15.00 мск и в 19.00 мск.
Напомним, в феврале Ваенга заболела ларингитом. Выступление с такой болезнью на сцена она назвала пыткой для себя и издевательством над зрителем. Также артистка заявила, что готова продемонстрировать справки от врача, доказывающие подлинность диагноза.