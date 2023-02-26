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Posted Сегодня, 12:23

Published Сегодня, 12:23

Modified Сегодня, 12:27

Updated Сегодня, 12:27

Доктор политических наук Скурлатов заявил, что Зеленский планирует битву за Ростов

26 февраля 2023, 12:23
Фото: 1mi
Политолог, доктор политических наук Игорь Скурлатов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский якобы хочет устроить битву за Ростов-на-Дону, говорится в его Telegram-канале «Скурлатов live».

В одной из своих публикаций он затронул тему спецоперации и ранее граничащих с Украиной российских территорий.

«Зеленский уже анонсировал битву за Крым, а значит за Белгород и Ростов», — говорится в Telegram-канале. Эксперт добавил, что сейчас военные действия ведутся не по всей линии фронта.

По его словам, российские военнослужащие сейчас продвигаются в основном в Донецкой Народной республике. В том числе благодаря бойцам ЧВК «Вагнер».

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Добавим, что все написанное выше является личным мнением автора публикации в соцсетях.

Ранее ростовский депутат Бородай заявил, что РФ выставила новые силы против Зеленского.

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