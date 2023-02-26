Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
В одной из своих публикаций он затронул тему спецоперации и ранее граничащих с Украиной российских территорий.
«Зеленский уже анонсировал битву за Крым, а значит за Белгород и Ростов», — говорится в Telegram-канале. Эксперт добавил, что сейчас военные действия ведутся не по всей линии фронта.
По его словам, российские военнослужащие сейчас продвигаются в основном в Донецкой Народной республике. В том числе благодаря бойцам ЧВК «Вагнер».
Добавим, что все написанное выше является личным мнением автора публикации в соцсетях.
Ранее ростовский депутат Бородай заявил, что РФ выставила новые силы против Зеленского.