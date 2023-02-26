Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
В ночное время на улице Каскадной 16-летний водитель Ford Focus потерял контроль над управлением и врезался в дерево. После этого машина перевернулась.
От полученных ранений погиб 16-летний пассажир. В больницу доставили водителя и троих пассажиров в возрасте 15 и 16 лет.
«На место выехал заместитель районного прокурора Алексей Кузнецов. Сейчас проводится проверка соблюдения требований закона о безопасности дорожного движения», — прокомментировали в надзорном ведомстве.
Отмечается, что прокуратура взяла под контроль проверку, организованную правоохранителями.