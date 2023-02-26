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Прокуратура начала проверку из-за смертельной аварии с подростками в Ростове-на-Дону

26 февраля 2023, 09:48
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону прокуратура начала проверку после ДТП с перевернувшейся машиной, в котором погиб подросток, сообщили в региональной прокуратуре.

В ночное время на улице Каскадной 16-летний водитель Ford Focus потерял контроль над управлением и врезался в дерево. После этого машина перевернулась.

От полученных ранений погиб 16-летний пассажир. В больницу доставили водителя и троих пассажиров в возрасте 15 и 16 лет.

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«На место выехал заместитель районного прокурора Алексей Кузнецов. Сейчас проводится проверка соблюдения требований закона о безопасности дорожного движения», — прокомментировали в надзорном ведомстве.

Отмечается, что прокуратура взяла под контроль проверку, организованную правоохранителями.

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