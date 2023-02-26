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Posted Сегодня, 10:34

Published Сегодня, 10:34

Modified Сегодня, 10:38

Updated Сегодня, 10:38

Распространителем наркотиков в Ростове-на-Дону оказалась 21-летняя девушка

26 февраля 2023, 10:34
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону задержали молодую девушку, занимавшуюся сбытом наркотиков, сообщили в УМВД по региону.

Сотрудники полиции заметили на улице девушку, которая попыталась убежать. Они ее задержали и доставили в отдел.

«Во время досмотра у нее обнаружили мефедрон. Оказалось, что 21-летняя подозреваемая собиралась сбыть его методом закладок», — сказано в сообщении.

Ростовчанку будут судить за попытку сбыта крупной партии наркотиков
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По факту случившегося возбудили уголовное дело, теперь фигурантке грозит до 20 лет заключения.

Ранее экс-сотрудника ФСИН осудили в Шахтах за смерть заключенного от переданных наркотиков. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Наркотики#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростовская область#Ростов-на-Дону
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