Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
Сотрудники полиции заметили на улице девушку, которая попыталась убежать. Они ее задержали и доставили в отдел.
«Во время досмотра у нее обнаружили мефедрон. Оказалось, что 21-летняя подозреваемая собиралась сбыть его методом закладок», — сказано в сообщении.
По факту случившегося возбудили уголовное дело, теперь фигурантке грозит до 20 лет заключения.
Ранее экс-сотрудника ФСИН осудили в Шахтах за смерть заключенного от переданных наркотиков. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.