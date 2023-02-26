Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
В понедельник, 27 февраля, температура составит 17 градусов. Будет облачно, а скорость ветра не превысит два метра в секунду.
Во вторник сохранятся аналогичные погодные условия, температура составит 11 градусов. В ночь на 1 марта жителям города пообещали заморозки до минус одного градуса.
Днем температура не поднимется выше пяти градусов. На следующий день она будет находиться в пределах трех градусов, порывы ветра достигнут шести метров в секунду.
Потепления не стоит ждать и в пятницу, 3 числа. Осадков в эти дни не прогнозируют.
Ранее цены на такси взлетели в три раза в Ростове из-за выпавшего снега и скользких дорог.