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Posted Сегодня, 10:46

Published Сегодня, 10:46

Modified Сегодня, 10:49

Updated Сегодня, 10:49

Резкие похолодания ожидаются в Ростове-на-Дону с 1 марта

26 февраля 2023, 10:46
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону со среды, 1 марта, начнутся похолодания и усилится ветер, сообщили в Гидрометцентре.

В понедельник, 27 февраля, температура составит 17 градусов. Будет облачно, а скорость ветра не превысит два метра в секунду.

Во вторник сохранятся аналогичные погодные условия, температура составит 11 градусов. В ночь на 1 марта жителям города пообещали заморозки до минус одного градуса.

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Днем температура не поднимется выше пяти градусов. На следующий день она будет находиться в пределах трех градусов, порывы ветра достигнут шести метров в секунду.

Потепления не стоит ждать и в пятницу, 3 числа. Осадков в эти дни не прогнозируют.

Ранее цены на такси взлетели в три раза в Ростове из-за выпавшего снега и скользких дорог.

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