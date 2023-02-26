Во вторник, 28 февраля, электричества не будет в садовом товариществе «Дружба»; на улицах Ландышевая 11-13; Лесопарковая 37, 56-90, 23, 25, 56, 56А, 56Г, 56Д; Мадояна 94-110; 137А; Родниковая 25-39, 6-40; в переулках Серебряный 8/20, 7/18; Белозёрский 4, 16; на улице Благодатной 2-20, 1-23; в переулках Вагайский 1-25, 2-24; Выгодский 1-17, 2-16; Вязовский 1-15, 2-32; Еланский 1-27, 2-20; Елецкий 1-19, 2-20; Знаменский 1-19, 2-20; Кислородный 2-8, 7-15.