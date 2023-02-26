Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
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Updated Сегодня, 08:33
В Ростове на следующей неделе временно отключат электричество сразу на нескольких улицах.
Так, в понедельник, 27 февраля, свечами и фонариками стоит запастись жильцам домов по адресам переулок Газетный 51, 51А, 59; улица Ленина 213Б и переулок Халтуринский 109, 168.
Во вторник, 28 февраля, электричества не будет в садовом товариществе «Дружба»; на улицах Ландышевая 11-13; Лесопарковая 37, 56-90, 23, 25, 56, 56А, 56Г, 56Д; Мадояна 94-110; 137А; Родниковая 25-39, 6-40; в переулках Серебряный 8/20, 7/18; Белозёрский 4, 16; на улице Благодатной 2-20, 1-23; в переулках Вагайский 1-25, 2-24; Выгодский 1-17, 2-16; Вязовский 1-15, 2-32; Еланский 1-27, 2-20; Елецкий 1-19, 2-20; Знаменский 1-19, 2-20; Кислородный 2-8, 7-15.
1 марта без света останутся жители домов на улицах Тульская 32-54, 19-45; Тюменская 2-96, 1-71; Тарновского-Терлецкого 2-82, 1-69.
В четверг, 2 марта, свет снова отключат на улицах Ландышевая, 11-13; Лесопарковая, 37, 56-94 и Мадояна, 94-110, 110/4.
Наконец, в пятницу, 3 марта, без электроснабжения останется проспект 40-летия Победы, 73/8 — 73/11, 73/13, 75, 75/4 — 75/6.
Ранее сообщалось, что в 1 марта у жителей Ростовской области могут вырасти счета за ЖКУ.